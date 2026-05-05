La iniciativa del entrenador que ya había dirigido a La Joya en Palermo amenaza con frustrar los planes del Xeneize.

Si hasta el momento la decisión de llegar a Boca a mediados de año parecía corresponder casi con exclusividad a Paulo Dybala, con Roma no del todo convencido de renovar el vínculo que expira en junio de este año, el entrenador Gian Piero Gasperini decidió tomar parte activa en el asunto y no precisamente en favor del equipo argentino.

Según avanzó TMW, el entrenador del equipo italiano, que viene de golear 4-0 a Fiorentina para quedar a solo un punto de Juventus, que ocupa la cuarta posición que garantiza un lugar en la próxima fase de liga de la Champions League, ha tomado la decisión de presionar a la dirigencia para que renueve el contrato de La Joya.

Esa presión significa que Gasperini pretende que se revea la propuesta algo tímida de Roma para que Dybala renueve, que parecía iba a ser sujeta a presencias y cumplimiento de determinados objetivos en función de las lesiones que han postergado mucho al delantero en la presente temporada.

Una frase del DT tras la goleada a Fiorentina coincide con la postura del DT de mantener plantel y potenciarlo para hacer del Giallorossi un equipo mucho más competitivo el próximo curso: “Lamento que la gente piense que este es un equipo de sexto lugar. Quizás con un poco más de apoyo y refuerzos, este equipo habría alcanzado mayores logros”, señaló.

Gasperini insta a la dirigencia de Roma a hacer una propuesta que garantice la continuidad de Dybala.

Si Gasperini logra convencer a la dirigencia de Roma de ofrecer a Paulo Dybala un contrato más tentador que el que venían planeando, incluso cuando pueda reducirse moderadamente su salario, y si finalmente se consigue la clasificación a la próxima Champions League, las chances de convencerlo serían mucho más altas de lo que parecían serlo hasta ahora, en perjuicio de los intereses de Boca por sumarlo.

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Más renovaciones a pedido del DT

No es Paulo Dybala el único jugador por el que Gian Piero Gasperini está decidido a presionar en busca de que se concreten las renovaciones contractuales que den lugar a la continuidad de los mismos. Según TMW, el mismo pedido hizo respecto a Lorenzo Pellegrini, Zeki Celik y Stephan El Shaarawy.

Mientras tanto, el delantero argentino se ha mantenido en silencio respecto a su futuro, muy enfocado en poder finalizar de la mejor manera la temporada, para tomarse luego el tiempo de analizar a conciencia los ofrecimientos que tenga sobre la mesa.

Data clave

Gian Piero Gasperini presiona a la directiva de Roma para renovar el contrato de Paulo Dybala .

presiona a la directiva de para renovar el contrato de . El vínculo actual de Paulo Dybala con el equipo italiano expira en junio de este año .

con el equipo italiano expira en . Roma goleó 4-0 a Fiorentina y quedó a un punto de la clasificación a Champions League.