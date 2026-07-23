Por qué no juega Lautaro Di Lollo hoy en Boca vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026

Este jueves por la noche, Boca se enfrenta a O’Higgins por el duelo de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026, en un cotejo crucial de cara a la revancha. Sin embargo, el partido que se disputa en La Bombonera cuenta con la llamativa ausencia de Lautaro Di Lollo, que no es parte de la formación inicial.

Cabe recordar que en el último año fue titular indiscutido, cuando todavía era Claudio Úbeda el director técnico del plantel azul y oro. De hecho, fue uno de los puntos más altos de la defensa durante el primer semestre, lo que sorprende a todos que no esté desde el arranque en el compromiso ante el elenco chileno.

Lautaro Di Lollo, defensor de Boca Juniors. (Getty Images)

Lo cierto es que Di Lollo no juega por decisión táctica. En ese sentido, hay que aclarar que no está lesionado, sino que se trata de una elección de Rodolfo Arruabarrena y su cuerpo técnico. De esta manera, ocupa un lugar en el banco de suplentes y, por lo tanto, Nicolás Figal va de titular en su lugar, como zaguero central del lado derecho.

La formación de Boca ante O’Higgins