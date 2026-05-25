Fue señalado por su aspecto y rechazó al Manchester United: Zion Suzuki, el arquero multicultural de Japón en el Mundial 2026

Nacido en Estados Unidos, hijo de padre ghanés y madre nipona, el arquero del Parma superó discriminaciones y hoy es el guardián indiscutido de su nación.

En una selección japonesa históricamente asociada a la disciplina, el orden y la técnica, hay una figura que sobresale no solo por sus condiciones bajo los tres palos, sino también por la historia personal que lo acompaña. A sus 23 años, Zion Suzuki se perfila como el arquero titular de Japon rumbo al Mundial 2026 y ya es uno de los nombres propios a seguir en el fútbol europeo.

En un país donde la diversidad étnica sigue siendo poco frecuente, la figura de Suzuki ganó visibilidad no solo por sus condiciones deportivas, sino también por representar una nueva generación multicultural dentro de Japón. Su presencia rompió con ciertos moldes tradicionales dentro del fútbol local y también lo colocó, desde chico, frente a una realidad distinta a la de muchos de sus compañeros.

Nacido en Newark, Estados Unidos, Suzuki es hijo de padre ghanés y madre japonesa. Sin embargo, toda su formación estuvo ligada a la Tierra del Sol Naciente: creció en Saitama, se educó allí y desarrolló desde muy pequeño su carrera futbolística dentro del sistema nipón. Por eso nunca dudó en representar a Japón, pese a poder elegir hacerlo en distintos países a nivel internacional.

De las inferiores japonesas al fútbol europeo

Suzuki comenzó su camino deportivo de manera precoz en las divisiones inferiores del prestigioso Urawa Red Diamonds. Allí quemó etapas a una velocidad alarmante, llamando la atención de los seleccionadores nacionales desde la categoría Sub-15. Las condiciones que mostraba debajo de los tres palos eran tales que su debut profesional se dio en 2020, con apenas 16 pirulos. Allí se hizo dueño de la titularidad rápidamente e integró el plantel que conquistó la Liga de Campeones de Asia en 2022, consolidándose como una de las mayores promesas del fútbol japonés.

Suzuki ya tiene más de 20 partidos disputados con la Selección de Japón Getty Images).

Su crecimiento despertó rápidamente el interés europeo. En 2023 estuvo cerca de dar un salto gigante cuando apareció en el radar de Manchester United. Sin embargo, el arquero sorprendió al mudo del fútbol al rechazar esa posibilidad: entendía que necesitaba continuidad para seguir creciendo y no quería poner en riesgo su lugar en la selección japonesa de cara al Mundial 2026. Priorizó los minutos de juego sobre el prestigio económico y el marketing. En su lugar, eligió un destino mucho más modesto pero estratégico: el Sint-Truiden de Bélgica, una liga donde sumó experiencia antes de ser transferido al Parma en 2024.

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En Italia terminó de consolidarse. No necesitó tiempo de adaptación para adueñarse del arco y transformarse en el primer arquero japonés en disputar partidos de Serie A. Con grandes reflejos y seguridad aérea, dejó su estatus de joya japonesa para ser el portero titular de la selección y una promesa del fútbol europeo. Un dato de su currículum le permite diferenciarse del resto: con solo 23 años cuenta con más de 100 partidos disputados, algo atípico para su posición.

Racismo, presión y el respaldo de Japón

Su irrupción en la selección mayor también estuvo acompañada de momentos difíciles. Durante la Copa Asiática 2024, Suzuki fue blanco de insultos racistas en redes sociales luego de algunos errores puntuales en el torneo. Parte de los ataques cuestionaban incluso su identidad japonesa debido a sus raíces africanas.

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La situación generó una fuerte reacción dentro del fútbol japonés. El entrenador Hajime Moriyasu respaldó públicamente al arquero y condenó los mensajes discriminatorios. “Me siento muy avergonzado y preocupado de que haya sido discriminado por su raza”, expresó el DT en conferencia de prensa.

Lejos de derrumbarse, Suzuki respondió dentro de la cancha y terminó fortaleciendo todavía más su lugar dentro del seleccionado. Desde su debut con Japón en 2022 ya acumuló más de 20 partidos internacionales y todo indica que llegará al Mundial 2026 como dueño del arco. “Siento que puedo aportar una sensación de estabilidad al equipo gracias a mi mentalidad”, confesó ante la FIFA.

Con esas credenciales, Norteamérica espera por Suzuki. Japón compartirá el Grupo F con Países Bajos, Túnez y Suecia, con debut previsto ante los neerlandeses el 14 de junio. Y allí, en la máxima cita del fútbol, el arquero buscará confirmar definitivamente todo lo que promete no solo como futbolista, sino también como una representantante del cambio cultural y generacional del fútbol nipón.

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