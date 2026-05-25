Arranca la última fecha de la Libertadores y la Sudamericana: agenda de partidos con Boca y River buscando la clasificación

Se cierran las fases de grupos de las competencias internacionales de clubes en CONMEBOL. Ya no hay margen de error. Este jueves quedarán confirmados todos los clasificados para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Los equipos argentinos buscarán la clasificación antes del parate por el Mundial 2026.
De cara a este último compromiso, Boca Juniors se jugará la continuidad en el principal certamen mano a mano ante Universidad Católica en La Bombonera. En la Sudamericana, River Plate sabe que jugará al menos los Playoffs, pero precisa un empate ante Blooming en el Estadio Monumental para saltar directamente a los octavos de final.
En cuanto al resto de los equipos argentinos en la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata y Platense dependen de sí mismos para avanzar. Además, Rosario Central e Independiente Rivadavia ya clasificaron, mientras que Lanús se quedó sin chances de seguir en el torneo.
En la Sudamericana, Tigre y San Lorenzo afrontarán esta última jornada con el anhelo de pasar a las instancias de eliminación directa. Por el contrario, Racing, Deportivo Riestra y Barracas Central ya llegan eliminados.
Cómo se juega la Fecha 6 de la Copa Libertadores
El trofeo de la Copa Libertadores. (Foto: Getty)
*Horarios de Argentina
MARTES 26 DE MAYO
- 19.00 – Liga de Quito vs. Always Ready
- 19.00 – Lanús vs. Mirassol
- 21.30 – Flamengo vs. Cusco FC
- 21.30 – Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín
- 21.30 – Nacional vs. Coquimbo
- 21.30 – Universitario vs. Deportes Tolima
MIÉRCOLES 27 DE MAYO
- 19.00 – Independiente del Valle vs. Rosario Central
- 19.00 – Libertad vs. UCV
- 21.30 – Fluminense vs. La Guaira
- 21.30 – Bolívar vs. Independiente Rivadavia
- 21.30 – Peñarol vs. Independiente Santa Fe
- 21.30 – Corinthians vs. Platense
JUEVES 28 DE MAYO
- 19.00 – Palmeiras vs. Junior
- 19.00 – Cerro Porteño vs. Sporting Cristal
- 21.30 – Boca Juniors vs. Universidad Católica
- 21.30 – Cruzeiro vs. Barcelona SC
Así están los grupos de la Copa Libertadores
El fixture de la Fecha 6 de la Copa Sudamericana
El trofeo de la Copa Sudamericana. (Foto: Getty)
*Horarios de Argentina
Roberto Pérez será el árbitro de River vs. Blooming en el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana
MARTES 26 DE MAYO
- 19.00 – Sao Paulo vs. Boston River
- 19.00 – Millonarios vs. O’Higgins
- 19.00 – Gremio vs. Montevideo City Torque
- 19.00 – Palestino vs. Deportivo Riestra
- 21.30 – Santos vs. Deportivo Cuenca
- 21.30 – San Lorenzo vs. Recoleta
MIÉRCOLES 27 DE MAYO
- 19.00 – Atlético Mineiro vs. Puerto Cabello
- 19.00 – Cienciano vs. Juventud de Las Piedras
- 19.00 – Racing vs. Independiente Petrolero
- 19.00 – Caracas vs. Botafogo
- 19.00 – Olimpia vs. Audax Italiano
- 19.00 – Vasco da Gama vs. Barracas Central
- 21.30 – River Plate vs. Blooming
- 21.30 – Red Bull Bragantino vs. Carabobo
JUEVES 28 DE MAYO
- 21.30 – América de Cali vs. Macará
- 21.30 – Tigre vs. Alianza Atlético
Los grupos de la Copa Sudamericana
Datos clave
- Boca Juniors define su clasificación en la Libertadores ante Universidad Católica el jueves.
- River Plate necesita un empate ante Blooming para avanzar a octavos de Sudamericana.
- Rosario Central e Independiente Rivadavia ya están clasificados en la actual Copa Libertadores.