Arranca la última fecha de la Libertadores y la Sudamericana: agenda de partidos con Boca y River buscando la clasificación

El jueves por la noche quedarán conformados los cuadros y los gigantes argentinos quieren avanzar.

Se cierran las fases de grupos de las competencias internacionales de clubes en CONMEBOL. Ya no hay margen de error. Este jueves quedarán confirmados todos los clasificados para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Los equipos argentinos buscarán la clasificación antes del parate por el Mundial 2026.

De cara a este último compromiso, Boca Juniors se jugará la continuidad en el principal certamen mano a mano ante Universidad Católica en La Bombonera. En la Sudamericana, River Plate sabe que jugará al menos los Playoffs, pero precisa un empate ante Blooming en el Estadio Monumental para saltar directamente a los octavos de final.

En cuanto al resto de los equipos argentinos en la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata y Platense dependen de sí mismos para avanzar. Además, Rosario Central e Independiente Rivadavia ya clasificaron, mientras que Lanús se quedó sin chances de seguir en el torneo.

En la Sudamericana, Tigre y San Lorenzo afrontarán esta última jornada con el anhelo de pasar a las instancias de eliminación directa. Por el contrario, Racing, Deportivo Riestra y Barracas Central ya llegan eliminados.

Cómo se juega la Fecha 6 de la Copa Libertadores

El trofeo de la Copa Libertadores. (Foto: Getty)

*Horarios de Argentina

MARTES 26 DE MAYO

19.00 – Liga de Quito vs. Always Ready

19.00 – Lanús vs. Mirassol

21.30 – Flamengo vs. Cusco FC

21.30 – Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín

21.30 – Nacional vs. Coquimbo

21.30 – Universitario vs. Deportes Tolima

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MIÉRCOLES 27 DE MAYO

19.00 – Independiente del Valle vs. Rosario Central

19.00 – Libertad vs. UCV

21.30 – Fluminense vs. La Guaira

21.30 – Bolívar vs. Independiente Rivadavia

21.30 – Peñarol vs. Independiente Santa Fe

21.30 – Corinthians vs. Platense

JUEVES 28 DE MAYO

19.00 – Palmeiras vs. Junior

19.00 – Cerro Porteño vs. Sporting Cristal

21.30 – Boca Juniors vs. Universidad Católica

21.30 – Cruzeiro vs. Barcelona SC

Así están los grupos de la Copa Libertadores

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El fixture de la Fecha 6 de la Copa Sudamericana

El trofeo de la Copa Sudamericana. (Foto: Getty)

*Horarios de Argentina

MARTES 26 DE MAYO

19.00 – Sao Paulo vs. Boston River

19.00 – Millonarios vs. O’Higgins

19.00 – Gremio vs. Montevideo City Torque

19.00 – Palestino vs. Deportivo Riestra

21.30 – Santos vs. Deportivo Cuenca

21.30 – San Lorenzo vs. Recoleta

MIÉRCOLES 27 DE MAYO

19.00 – Atlético Mineiro vs. Puerto Cabello

19.00 – Cienciano vs. Juventud de Las Piedras

19.00 – Racing vs. Independiente Petrolero

19.00 – Caracas vs. Botafogo

19.00 – Olimpia vs. Audax Italiano

19.00 – Vasco da Gama vs. Barracas Central

21.30 – River Plate vs. Blooming

21.30 – Red Bull Bragantino vs. Carabobo

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JUEVES 28 DE MAYO

21.30 – América de Cali vs. Macará

21.30 – Tigre vs. Alianza Atlético

Los grupos de la Copa Sudamericana

Datos clave

Boca Juniors define su clasificación en la Libertadores ante Universidad Católica el jueves.

define su clasificación en la Libertadores ante Universidad Católica el jueves. River Plate necesita un empate ante Blooming para avanzar a octavos de Sudamericana.

necesita un empate ante Blooming para avanzar a octavos de Sudamericana. Rosario Central e Independiente Rivadavia ya están clasificados en la actual Copa Libertadores.