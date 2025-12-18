Martín Palermo le recomendó a Boca un 9 del fútbol argentino: “Lo llevaría a mi equipo”

De cara al próximo mercado de pases, Juan Román Riquelme junto a la dirigencia de Boca y el cuerpo técnico de Claudio Úbeda trabajan en la llegada de refuerzos pensando en la próxima temporada, en la que volverán a disputar la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores tras dos años.

Uno de los puestos que el Xeneize piensa en reforzar es el de la delantera, debido a que ante el mal rendimiento de Milton Giménez más la situación física de Edison Cavani, solamente está Miguel Merentiel como único 9 de área, y esto lo sufrió en la última temporada.

En este contexto, Martín Palermo, ex futbolista del elenco de la Ribera, estuvo presente en F12, programa emitido por ESPN, y allí además de evaluar la posible llegada de Miguel Ángel Borja a la institución, recomendó a otro centrodelantero del fútbol argentino.

El elegido por el Titán es Alexis Cuello, el delantero de 25 años que se desempeña en San Lorenzo, club al que llegó a principios de 2024 y donde se afianzó como titular durante la última temporada, jugando tanto como 9 de área, así como también como extremo.

Alexis Cuello, jugador de San Lorenzo.

“Alexis Cuello, el chico de San Lorenzo me gusta, es el 9 que llevaría para mí equipo. Hoy los 9 tienen otras características, no es el 9 de área como yo“, fueron las palabras de Palermo para recomendar al futbolista del Ciclón de Boedo como refuerzo para el Xeneize.

Cabe destacar que Cuello podría buscar una salida en este mercado de pases debido a la situación económica que atraviesa San Lorenzo. En este sentido, desde el Azulgrana se plantaron y pedirá por lo menos seis millones de dólares para desprenderse de su ficha.

Los números de Alexis Cuello en San Lorenzo

Desde su llegada al Ciclón, el delantero de 25 años disputó un total de 73 partidos, en los que convirtió 14 goles y aportó 2 asistencias. Además, recibió 11 tarjetas amarillas y fue expulsado en 2 oportunidades en 5011 minutos en cancha.

