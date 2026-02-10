El equipo de Primera Nacional en el que Martín Palermo confesó haber estado muy cerca de jugar: “El representante no me devolvió el dinero”

Martín Palermo viene de desvincularse en diciembre de Fortaleza de Brasil, club al que no logró salvar del descenso a la Serie B pese a conseguir desde su arribo como entrenador una gran cosecha de puntos, y se mantiene analizando propuestas y oportunidades para dar continuidad a su carrera.

El ex delantero surgido de Estudiantes de La Plata y máximo goleador histórico de Boca aprovechó ese receso personal para visitar al periodista Juan Pablo Varsky en Clank! y hacer un recorrido sobre sus andanzas futbolísticas, que incluyeron la para muchos desconocida historia de su frustrado paso a San Martín de Tucumán, equipo que actualmente milita en la Primera Nacional.

“En ese momento Estudiantes había vuelto a Primera (1995). Yo en ese período del Nacional B no había jugado prácticamente nada, tres partidos en los que pude entrar jugar y no era tenido en cuenta como quería. Cuando se asciende, sentía que me iba a ser todavía más difícil jugar en Primera”, relató Palermo.

“Entonces salió lo de San Martín de Tucumán por un representante que me dice ‘bueno, yo te consigo una prueba allá’. Me saqué los pasajes, me acompañó este señor representante que al día de hoy no me devolvió ese dinero y llegué al club. Fuimos a un hotel, al otro día al entrenamiento y al fin de semana arrancaba el campeonato”, recordó.

Y reveló: “El viernes a última hora terminaba la inscripción de jugadores. Me dijeron ‘andá a AFA que va a ir el presidente de San Martín de Tucumán’, al que yo nunca había visto ni nada. Vi que no iba. Imaginate que abría al otro día el diario, en la formación contra Morón y yo ‘cómo estoy en el equipo si no firmé nada’. Fui una experiencia que se vivió. Volví al club (Estudiantes) y les dije a Russo y Manera que no se había concretado nada, que iba a volver a entrenar con el plantel”.

Palermo y el aprendizaje que más le costó como entrenador

Martín Palermo reconoció que le costó mucho desprenderse del futbolista una vez que tomó la decisión de retirarse, incluso en los primeros años de su carrera como entrenador, lo que le dificultó algunas decisiones que son habituales en quienes ejercen el cargo.

“Antes me afectaba muchísimo cuando tenía que empezar a tomar decisiones. En Godoy Cruz, Arsenal, me afectaba dejar afuera a alguien o sacarlo del equipo. Me veía todo el tiempo reflejado en lo que me pasaba a mí, como cuando me tocó no jugar en Estudiantes. Llegar a mi casa y no estar convocado. Imaginaba esa situación del jugador, me hacía la película de la llegada a su casa, con su familia. Me di cuenta que lo tenía que cambiar. Que las decisiones se tomaban priorizando el equipo. Es así”, explicó.

