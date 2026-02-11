Wayne Rooney estalló contra el hincha viral de Manchester United que no se corta el pelo: “Devastado”

Desde hace algunos años, Manchester United atraviesa cierta irregularidad. No pelea por títulos y el nerviosismo en los hinchas empieza a hacerse ver. Frank Ilett, que en su cuenta de Instagram -@theunitedstrand- acumula más de 1.4 millones de seguidores, lleva casi 500 días sin cortarse el pelo por una promesa.

El fanático del Manchester United prometió que se volvería a cortar el pelo una vez que el equipo gane cinco partidos consecutivos y el pasado martes estuvo muy cerca de tener que hacerlo. Los Diables Rojos habían ganado sus últimos cuatro partidos -Brighton, Manchester City, Arsenal, Fullham y Tottenham-, pero tras el empate ante West Ham, Frank Ilett deberá seguir sin cortarse el pelo.

La bronca de Wayne Rooney

Wayne Rooney, leyenda de Manchester United, expresó su bronca contra Frank Ilett en el podcast No Tippy Tappy Football: “Lo mandaría al otro lado del país. Me está volviendo loco. Estamos hablando de Michael Carrick y del Manchester United, que intentan ganar su quinto partido consecutivo, y todo gira en torno a este tipo que se está cortando el pelo”.

Frank Ilett. (Foto: @theunitestrand).

Además, agregó: “Apuesto a que se quedará devastado si el Mancester United gana, porque dejará de ser relevante”. La realidad es que Frank Ilett no era popular hasta antes de comenzar este reto de no cortarse el pelo que ya lleva casi 500 días.

El presente de Manchester United en la Premier

ver también Wayne Rooney reveló la peor derrota del Manchester United de Ferguson: “No nos habló por dos semanas”

Si bien tiene un partido más jugado -son 26-, Manchester United está a 11 puntos de Arsenal, único líder de la Premier League. Los de Londres cuentan con un partido menos y 56 unidades, mientras que los Diablos Rojos, que están cuartos, tienen 45 puntos.

