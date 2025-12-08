Es tendencia:
Boca Juniors

El sensible posteo del Changuito Zeballos tras ser reemplazado por Úbeda en la eliminación de Boca ante Racing: “Muy triste”

A través de sus redes sociales, el extremo de 23 años rompió el silencio después del polémico cambio en la eliminación del campeonato.

Por Nahuel De Hoz

En la tarde-noche del domingo, Boca perdió 1-0 ante Racing y quedó eliminado en las semifinales del Torneo Clausura 2025 por el gol de Adrián Martínez. Sin embargo, breves instantes antes del tanto de Maravilla, Claudio Úbeda sacó a Exequiel Zeballos que era el mejor jugador de la cancha. Y ahora tras la enorme polémica, el futbolista rompió el silencio en las redes sociales.

Transcurría el minuto 70 cuando el entrenador decidió reemplazar al Changuito, que había hecho amonestar a 3 rivales y generaba peligro constantemente por el sector izquierdo, para que ingrese Alan Velasco. Esa acción desató la incontrolable bronca de Leandro Paredes y el fastidio de los hinchas, que se agravó con el inmediato gol de la Academia y la posterior derrota.

Lo cierto es que, a través de sus redes sociales personales, Exequiel rompió el silencio en medio de este difícil momento. Con un posteo en su cuenta oficial de Instagram, no ocultó su verdadero sentimiento y realizó una sensible publicación. “Muy triste por no llegar al objetivo junto a mis compañeros que tanto queríamos“, escribió Zeballos junto a imágenes en blanco y negro.

El color de las fotos elegidas no son casualidad y evidencian su estado de ánimo. En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el extremo de 23 años amplió su discurso al respecto. “Orgulloso que dejamos todo para poder conseguirlo, ahora a levantar cabeza y seguir trabajando que se nos viene un año lleno de objetivos por cumplir“, añadió inmediatamente después.

Como no podía ser de otra manera y fiel a su característico estilo, el Changuito también se acordó de los fanáticos y les dedicó una frase solo para ellos, que suelen tenerlo entre los más protegidos. “Gracias a toda la gente por el cariño y el apoyo en todo el momento“, cerró su posteo el surgido de las divisiones inferiores que atraviesa un magnífico presente en el Xeneize.

La particular cláusula en el contrato de Edinson Cavani para irse de Boca y la postura de Riquelme

DATOS CLAVE

  • Zeballos fue el centro de la polémica ya que fue reemplazado por el DT Claudio Úbeda (por Alan Velasco) instantes antes de que Racing marcara el gol.
  • El jugador expresó su “tristeza” por no alcanzar el objetivo, pero se mostró “orgulloso” de que el equipo dejó todo.
  • En su mensaje, el “Changuito” agradeció el “cariño y el apoyo” de la gente y se enfocó en el futuro: “a levantar cabeza y seguir trabajando que se nos viene un año lleno de objetivos por cumplir”.
Nahuel De Hoz

