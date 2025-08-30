Boca Juniors tiene todo resuelto para el partido de este domingo a las 14.30. Miguel Ángel Russo definió la lista convocados para visitar a Aldosivi, en un encuentro que será clave para que el Xeneize continúe en la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Tal como hizo en el último encuentro de visitante ante Independiente Rivadavia, el entrenador decidió armar una delegación muy numerosa para jugar fuera de La Bombonera. De hecho, esta vez hay más nombres que en el viaje Mendoza. De esta manera, sube al avión a todo el plantel con el objetivo de mantener al grupo unido.

La novedad más grande es la aparición de Sergio Romero, que no había aparecido en ninguna convocatoria desde el regreso del equipo del Mundial de Clubes. Chiquito, hoy cuarto arquero del club, también acompañará a sus compañeros.

En esta lista también reaparecieron nombres como el de Ander Herrera, Lucas Blondel, Ignacio Miramón y Agustín Martegani. También está Marco Pellegrino, quien sufrió un desgarro grado II y quedó completamente descartado para jugar este domingo en el Minella.

El único que quedó afuera es Cristian Lema, a quien Russo ya ni siquiera considera parte del plantel. El marcador central es el único que se entrena en contraturno desde las salidas de Marcos Rojo a Racing y Marcelo Saracchi al Celtic de Escocia.

Los convocados de Boca para visitar a Aldosivi

Arqueros : Agustín Marchesín, Leandro Brey, Javier García y Sergio Romero.

: Agustín Marchesín, Leandro Brey, Javier García y Sergio Romero. Defensores : Luis Advíncula, Juan Barinaga, Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Mateo Mendía, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Frank Fabra.

: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Mateo Mendía, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Frank Fabra. Mediocampistas : Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Williams Alarcón, Malcom Braida, Kevin Zenón, Ander Herrera, Ignacio Miramón, Carlos Palacios, Tomás Belmonte y Agustín Martegani.

: Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Williams Alarcón, Malcom Braida, Kevin Zenón, Ander Herrera, Ignacio Miramón, Carlos Palacios, Tomás Belmonte y Agustín Martegani. Delanteros: Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Lucas Janson, Exequiel Zeballos, Brian Aguirre y Alan Velasco.

Publicidad

Publicidad

El probable 11 de Boca para visitar a Aldosivi

Pese a las dos victorias al hilo, Miguel Ángel Russo no podrá repetir la alineación este fin de semana. La lesión de Marco Pellegrino le impide al director técnico volver a parar el mismo 11. Sin embargo, la decisión es ratificar los otros diez nombres, solo modificando ese nombre propio en la línea de fondo.

De esta manera, la formación de Boca para la visita al Tiburón de Mar del Plata será con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

ver también La alarmante confesión de Ander Herrera sobre las inferiores de Boca: “El 90% de los chicos están en índice de pobreza”