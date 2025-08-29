Es tendencia:
Revelan el verdadero motivo por el que Kevin Zenón no es tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo en Boca

El volante no fue convocado ante Banfield y ya lleva tres partidos consecutivos sin sumar minutos producto de un "tirón de orejas".

Por Bruno Carbajo

Kevin Zenón, de titular a no ser convocado por Russo.
En medio de un presente más calmo para Boca tras dos victorias consecutivas frente a Independiente Rivadavia y Banfield, no todos los nombres del plnatel atraviesan el mismo momento de tranquilidad. Uno de los más llamativos es Kevin Zenón, quien atraviesa una situación delicado en la consideración de Miguel Ángel Russo.

El mediocampista, que supo disputar como titular los tres partidos del Xeneize en el Mundial de Clubes, hoy vive un panorama diametralmente opuesto: pese a que se encuentra a disposición del cuerpo técnico y recibió una oferta formal de Olympiacos de Grecia por 7 millones de dólares, acumula tres encuentros consecutivos sin sumar minutos e, incluso, no fue convocado frente a Banfield en La Bombonera.

La situación no pasó desapercibida y, luego de varias semanas de incertidumbre, se reveló que su ausencia en la cancha se debería a un “castigo” silencioso impuesto por el propio Russo, en relación directa con el estancamiento de las negociaciones con la posible venta del jugador a Europa.

Según reveló el periodista Facundo Pérez en DSports Radio, al entrenador no le habría caído bien que el jugador consultara públicamente sobre el estado de las charlas con el club griego. “En la previa de un partido preguntó cómo estaba la situación. No es lo mismo decir ‘no me quiero quedar’, como hizo Medina en su momento, que sólo consultar. Pero esa actitud no cayó del todo bien”, explicó.

Kevin Zenón, el nuevo nombre que recibió un “tirón de orejas” de Russo (Getty).

Kevin Zenón, el nuevo nombre que recibió un “tirón de orejas” de Russo (Getty).

Aunque, recalcó que la medida de Russo tiene solución. “De aquí al cierre del mercado van a volver a dialogar. Fue un tirón de orejas, como pasó con Zeballos, que hoy en día es una de las variantes. Si no se da esta venta, volverá a ser tenido en cuenta“, agregó el periodista.

Publicidad

Cuándo Zenón volverá a ser convocado por Russo

Con este panorama, la situación de Zenón parece atada a lo que suceda en el mercado europeo, que cierra el próximo 1 de septiembre. Si la salida no se concreta, lo más probable es que el mediocampista vuelva a ser tenido en cuenta, aunque recién, cuando Russo lo considere totalmente enfocado en el club. Eso sí, antes tendrían una nueva charla para sanar cualquier cicactriz.

Mientras tanto, el último registro de Zenón en cancha data del 27 de julio, en la caída de Boca 2-0 frente a Huracán en el Ducó, donde disputó los últimos 15 minutos.

