La multitudinaria lista de convocados de Russo para el Boca vs. Independiente Rivadavia

Este domingo, Boca Juniors visitará a Independiente Rivadavia con el objetivo de ponerle fin a la mala racha de una vez por todas. Miguel Ángel Russo quiere sumar de a tres por primera vez en su tercer ciclo y esta vez tomó una particular decisión: llevar a todo el plantel a Mendoza.

Para el entrenador, la unión del grupo será fundamental para sacar al equipo de la crisis futbolística. Es por eso que, más allá de solo poder poner 11 jugadores en cancha y 12 en el banco de suplentes, el estratega armó una convocatoria muy numerosa para el compromiso del domingo.

Miguel no se olvidó de nadie: todos los integrantes de su plantel se suben al avión para este encuentro. Dos de los ausentes son Cristian Lema y Marcelo Saracchi, que ya ni siquiera entrenan con sus compañeros y que intentan destrabar sus salidas para volver a las canchas con otra camiseta. También se quedó afuera Sergio Romero, cuarto arquero en la consideración del técnico.

Las apariciones más llamativas son las de Ignacio Miramón y Lucas Blondel, que no venían apareciendo en las listas anteriores y se vieron beneficiados por esta medida del director técnico. De todas formas, las probabilidades de que sumen minutos en el Estadio Malvinas Argentinas son realmente bajas. Los lesionados Ander Herrera y Tomás Belmonte también aparecen en la nómina.

El probable 11 de Boca

A lo largo de la semana, Miguel Ángel Russo hizo varios ensayos. Para el entrenador y su cuerpo técnico, el partido del domingo será completamente diferente al que se dio en La Bombonera ante Racing, donde había apostado por un mediocampo despoblado.

A falta de poco más de 24 horas para el partido, Boca Juniors podría formar con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Todo se sabrá a partir de las 20.30, horario del pitazo inicial.

Publicidad

Publicidad

Lista de convocados de Boca

Arqueros : Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Luis Advíncula, Juan Barinaga, Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Frank Fabra.

: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Frank Fabra. Mediocampistas : Leandro Paredes, Milton Delgado, Williams Alarcón, Malcom Braida, Kevin Zenón, Ander Herrera, Ignacio Miramón, Carlos Palacios, Tomás Belmonte y Agustín Martegani.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Williams Alarcón, Malcom Braida, Kevin Zenón, Ander Herrera, Ignacio Miramón, Carlos Palacios, Tomás Belmonte y Agustín Martegani. Delanteros: Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Lucas Janson, Exequiel Zeballos, Brian Aguirre y Alan Velasco.

ver también Raúl Cascini solo necesitó dos palabras para definir cómo es Juan Román Riquelme como presidente de Boca