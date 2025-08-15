Raúl Cascini solo necesitó dos palabras para definir cómo es Juan Román Riquelme como presidente de Boca

Luego de que Raúl Cascini se despidiera de Boca y se alejara del Consejo de Fútbol, al que llegó tras su labor en ESPN como panelista del programa que conduce Sebastián Vignolo, el futuro futbolístico de la institución está a la deriva. Si bien en las últimas horas desmintió estar enemistado con Juan Román Riquelme, no pudo evitar describirlo bajo su rol como presidente.

Tiene un gran cariño por el club de La Ribera, como así por quienes ahora son sus ex compañeros. Pero además de asegurar que no le iniciará juicio a Riquelme ni a la institución por lo que fue su salida, también se tomó un tiempo para referirse al máximo ídolo en su labor presidencial. Sí, cuando recibe muchas críticas, Cascini se posicionó en la vereda opuesta y lo elogió.

El ex mediocampista, que consiguió cuatro títulos en Brandsen 805, entre ellos la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 2003, no tuvo pelos en la lengua y, además de asegurar que “nunca nos tomamos vacaciones en 6 años de gestión”, en diálogo con Fútbol y Rosca, el ciclo de entrevistas que conduce Pablo Ladaga, indicó que el Xeneize tiene “un presidente muy exigente“.

Por otra parte, destacó que estaban al tanto de las funciones y obligaciones que iban a tener al asumir en el Consejo de Fútbol, y que no le quedó nada pendiente por hacer durante la gestión: “Sabíamos que era lo que nos iba a tocar y lo hicimos muy orgullosos”, exclamó.

Raúl Cascini junto al Chelo Delgado en un palco de La Bombonera.

¿Qué pasará con el Consejo de Fútbol en Boca?

El departamento compuesto por Mauricio Serna, Marcelo Delgado, Raúl Cascini y Jorge Bermúdez -a distancia- tendrá cambios y, de momento, no se descarta una reestructuración o incluso una desintegración del mismo.

Para cualquiera de las dos vías que Riquelme decida tomar para el rumbo del Consejo del Fútbol, apareció en las últimas horas un nombre que podría regresar al Xeneize. Es que se vinculó a Carlos Navarro Montoya como un posible nuevo integrante del CdF o como la persona que ocupará dicho rol en soledad si el presidente de Boca opta por suprimirlo.

