Mientras sueña con el Mundial 2026, Nico Paz llegó a su valor de mercado más alto en 2 años

Sus rendimientos han ido de menor a mayor. De estar en las inferiores de Real Madrid a tener una chance de mostrarse en la Selección Argentina gracias a su enorme rendimiento que tiene en Como 1907, al que llegó en agosto de 2024. Pero a dos años de su primer partido como profesional, la carrera de Nico Paz dio un salto muy grande.

El mediocampista ofensivo nacido en Santa Cruz de Tenerife sueña a diario con tener un lugar entre los convocados al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, donde buscará que Lionel Scaloni lo convoque. Y mientras tanto, sigue dando que hablar en el Viejo Continente.

Después de lo que fue el título de Napoli ante Bologna, donde los comandados por Antonio Conte conquistaron la Supercopa de Italia, Transfermarkt actualizó los valores de mercado de los 571 futbolistas que militan dentro de la Serie A. Allí hubo una revisión en la que Paz salió favorecido gracias a su rendimiento: al revalorizarse, se colocó entre los cinco futbolistas más cotizados del campeonato italiano.

Cuando el zurdo de 21 años debutó como profesional, ingresando por Federico Valverde, en el minuto 77 en la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League contra Sporting Clube de Braga, su cotización era de 2 millones de euros. Pero dos años más tarde, el valor de su ficha ascendió a 65 millones. De esta manera, su precio dentro del mercado tuvo un aumento del 3150 por ciento.

Nicolás Paz, figura de Como. (Getty Images)

El muy buen andar de Nico Paz en Como

Nicolás Paz llegó a Como desde Real Madrid a mediados de 2024 y tuvo una muy buena primera temporada, pero en el inicio de la actual está mostrando una versión superadora. Hasta el momento acumula cuatro tantos en ocho partidos jugados, además brindó cuatro asistencias. Su gran nivel en la Serie A lo llevó a Lionel Scaloni a convocarlo habitualmente a la Selección Argentina.

Publicidad

Publicidad

ver también El enorme elogio que recibió Nico Paz por ser figura en la Serie A: “Lo estamos llevando a otro nivel”

ver también Nico Paz fue distinguido como el jugador joven del mes en la Serie A

¿Nico Paz se ganó un lugar para el Mundial 2026?

Es difícil dar por hecho que Nicolás Paz va a jugar el Mundial 2026, pero hay indicios claros que será tenido en cuenta hasta el final. Es un chico joven con un talento que no abunda, es alternativa para jugar en el frente de ataque, detrás de los delanteros y tiene facilidades para ocupar distintas posiciones. Todo indica que si cierra una buena temporada en Como, Nico Paz tendrá un lugar en la lista de 26 de Scaloni para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

DATOS CLAVES