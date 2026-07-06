Fernando Gago pidió a Camilo Rey Domenech para Universidad de Chile: la postura de Boca y Arruabarrena

Con vistas hacia el segundo semestre, Boca está en plena pretemporada bajo las estrictas órdenes de Rodolfo Arruabarrena, que ya transita su segundo ciclo. Sin embargo, también está inmerso en el mercado de pases y es por eso que Camilo Rey Domenech es uno de los protagonistas en este momento, ya que corre de atrás y tiene varios futbolistas por delante de él en el puesto.

Cabe recordar que solo jugó 2 partidos en el año, siendo el último hace 3 meses, más precisamente el 11 de abril, cuando fue titular ante Independiente en un equipo plagado de suplentes. Por desgracia para el mediocampista central de 20 años, las lesiones le jugaron una mala pasada y le impidieron tener ritmo de juego desde que está junto al plantel de Primera.

Camilo Rey Domenech, juvenil de Boca Juniors. (@camiireey)

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Fernando Gago quiere a Rey Domenech en Universidad de Chile. El entrenador argentino que actualmente está en el país trasandino, lo conoce de su paso por Boca, por lo que sabe todo lo que puede aportarle. Sin embargo, Arruabarrena se negó a su salida, por lo que el oriundo de Pilar se quedará en el Xeneize.

Un dato importante a tener en cuenta es que el intercambio se dio a través de una comunicación entre el Vasco y Pintita, en el que ambos manifestaron sus posturas. De esta manera, Camilo permanecerá en Boca, por pedido expreso del cuerpo técnico. Esto se debe a que es del gusto del entrenador, aunque tendrá que pelear por un lugar, en una posición sobrepoblada.

Camilo Rey Domenech, juvenil de Boca Juniors. (@camiireey)

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Vale resaltar que, desde su irrupción en Primera, Rey Domenech disputó un total de 9 partidos oficiales con la camiseta de Boca, 7 en 2025 y 2 en 2026. A pesar de ser una gran promesa, el año pasado sufrió un neumomediastino, afección pulmonar que, según él, le generaba un fuertísimo dolor en el pecho y lo agarró de imprevisto, retrasando su proyección.

En términos médicos, un neumomediastino se genera por la acumulación de aire entre los pulmones y el corazón. Y por lo general, se origina a partir de un golpe, que -según las palabras del futbolista- podría haber sido en una disputa del balón durante el triunfo sobre Independiente Rivadavia en La Bombonera, el 11 de febrero de 2025, días antes de su último partido. “Después seguí jugando, pero puede ser que haya aparecido ahí”, afirmó en diálogo con El Canal de Boca.

Camilo Rey Domenech, juvenil de Boca Juniors. (Getty Images)

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Las dos bajas de Boca vs Athletico Paranaense

Este miércoles, en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, Boca enfrentará a Athletico Paranaense pensando en el comienzo oficial del semestre con la Copa Argentina. Para enfrentar a los brasileños, el Vasco descartó a dos de sus figuras: Tomás Aranda y Adam Bareiro.