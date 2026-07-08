Con tres argentinos, el XI Ideal de los octavos de final del Mundial 2026

En la víspera de los cuartos de final, la redacción de BOLAVIP confeccionó la alineación más destacada de la instancia que acaba de concluir.

El Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha. En medio de ese panorama, con la culminación de los octavos de final, ya ingresó en su etapa sumamente definitoria. Pero, claro, la mencionada instancia del certamen dejó mucho para analizar, así como también rendimientos muy altos y también muy bajos.

Así las cosas, en la previa del comienzo de los cuartos de final de la Copa del Mundo, BOLAVIP elaboró el XI Ideal con los nombres propios que más se destacaron en los octavos de final. Un repaso por aquellos futbolistas que contribuyeron de forma categórica para que sus respectivos seleccionados avancen de ronda.

Orlando Gill (Paraguay)

Orlando Gill, arquero de Paraguay. (Foto: Getty)

Más allá de la eliminación de Paraguay, el arquero de San Lorenzo de Almagro fue una de las figuras de su seleccionado frente a un serio candidato al título como Francia. Respondió de manera extraordinaria cada vez que fue exigido por el combinado europeo y solamente vio vencida su valla por intermedio de un tiro penal.

Pedro Porro (España)

Pedro Porro marcó el segundo gol de España ante Austria. (Foto: Getty)

El lateral derecho de la Selección de España sigue demostrando que es uno de los mejores del Mundial en su puesto. Clausuró por completo su banda en el duelo contra Portugal y fue una opción permanente con sus escaladas. Sin ningún tipo de dudas, se adueñó del puesto en el marco de la consideración del entrenador Luis de la Fuente.

Publicidad

Cuti Romero (Argentina)

Cristian Romero, defensor de Argentina en el Mundial 2026. (Foto: Getty)

Otro partido para el recuerdo del marcador central de la Selección Argentina. Fue el más firme de la última línea Albiceleste contra Egipto, incluso en los peores pasajes del encuentro. Paralelamente, apareció en el área contraria y descontó en un instante clave del cotejo, dándole vida a los comandados tácticamente por Lionel Scaloni.

Nico Elvedi (Suiza)

Nico Elvedi, defensor de Suiza. (Foto: Getty)

Publicidad

Suiza volvió a mantener la valla invicta en un partido de eliminación directa de este Mundial y Elvedi demostró una gran jerarquía de principio a fin. Más allá de algunas acciones peligrosas de Colombia a lo largo del compromiso, el zaguero prácticamente no tuvo errores y redondeó una actuación que merece un claro reconocimiento.

Nico O’Reilly (Inglaterra)

Nico O’Reilly se destacó en el partido ante México. (Foto: Getty)

Inglaterra se metió entre los ocho mejores equipos del Mundial y el lateral izquierdo de Manchester City es uno de sus puntos más altos, exponiendo regularidad y mucho peso en todas las facetas. No tuvo grandes complicaciones en el retroceso y lastimó a México con sus proyecciones ofensivas plagadas de criterio.

Publicidad

Azzedine Ounahi (Marruecos)

Azzedine Ounahi festejando uno de sus goles ante Canadá. (Foto: Getty)

Sin ningún tipo de dudas, uno de los mejores jugadores de los octavos de final de la Copa del Mundo. Siendo volante, se despachó con dos anotaciones en la goleada de Marruecos contra Canadá. Paralelamente, estuvo firme a la hora de la contención, distribuyendo el esférico con mucha clase y desprendiéndose con peligro.

Leandro Paredes (Argentina)

Leandro Paredes en el Mundial. (Foto: Getty)

Publicidad

Un partido impecable del jugador de Boca, siendo figura en Argentina en el mejor momento de los de Scaloni y también en el peor. Efectivo en la marca, criterioso con la pelota y ofreciendo un despliegue encomiable. Hilvanó un quite memorable en tiempo de descuento, antes del tercer gol que derivó en la clasificación.

Jude Bellingham (Inglaterra)

Jude Bellingham, una de las figuras de Inglaterra en la Copa del Mundo. (Foto: Getty)

Inglaterra tuvo que afrontar un partido realmente delicado ante México en pleno Estadio Azteca. Y un hombre clave en los británicos para hacerse con el pasaje rumbo a los cuartos de final del Mundial fue Bellingham. Más allá de su gran rendimiento integral, aportó nada más ni nada menos que dos goles sencillamente fundamentales.

Publicidad

Enzo Fernández (Argentina)

Enzo Fernández celebra su gol ante Egipto. (Foto: Getty)

Fue decisivo para que Argentina le dé vuelta el partido a Egipto y se meta entre los ocho mejores seleccionados de la Copa del Mundo. Constantemente comprometido con la recuperación y con la generación de juego, el mediocampista de Chelsea anotó el 3-2 definitivo con una aparición estelar en el área contraria.

Charles De Ketelaere (Bélgica)

Charles De Ketelaere festejando uno de sus tantos. (Foto: Getty)

Publicidad

Bélgica le propinó un golpe durísimo a Estados Unidos, uno de los organizadores del certamen. Y hay que señalar que De Ketelaere fue el hombre más importante de los europeos en la aplastante goleada 4-1. Marcó los dos primeros tantos de su equipo, abriendo un trámite que, en la previa, no lucía tan sencillo para los de Rudi García.

Erling Haaland (Noruega)

Erling Haaland, verdugo de Brasil. (Foto: Getty)

No alcanzan las palabras para graficar lo hecho por el ariete de Manchester City en el partido contra un peso pesado del calibre de Brasil. Fueron dos golazos, uno de cabeza y otro desde media distancia, para sentenciar la ilusión de los de Carlo Ancelotti de poder ganar la sexta estrella después de 24 años de espera. Impresionante.

Publicidad

DT: Rudi García (Bélgica)

Rudi García, entrenador de Bélgica. (Foto: Getty)

Bélgica diseñó, ante Estados Unidos, el partido más desparejo de los octavos de final del Mundial. A priori, era un duelo extremadamente equilibrado, pero los europeos generaron un contexto desigual, con goleada incluida. Naturalmente, el artífice de un planteo completamente acertado fue Rudi García, el entrenador vencedor.

XI Ideal de la Fase de Grupos

El equipo ideal de los octavos de final.