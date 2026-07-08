Deschamps respaldó el arbitraje de Argentina – Egipto y advirtió a Facundo Tello: “Espero que sea igual”

El seleccionador de Francia valoró lo sucedido en el partido de Argentina, en la previa de los cuartos de final vs. Marruecos.

En la jornada de martes se disputaron los últimos dos partidos de octavos de final del Mundial 2026, que dejaron como saldo a la Selección Argentina y la Selección de Suiza como clasificadas entre las ocho mejores. Hoy, miércoles, es día de descanso, y este jueves inician los cuartos de final. A Francia le toca abrir la ronda contra Marruecos, para buscar al primer finalista y, en ese contexto, Didier Deschamps habló en conferencia de prensa.

El seleccionador francés fue consultado por uno de los temas de agenda de esta etapa de la competición: el arbitraje del partido entre Argentina y Egipto, que fue sumamente cuestionado por el lado de los africanos y por la prensa internacional. Sin embargo, mientras muchos consideran una injusta ventaja para Argentina por el gol anulado y el penal no cobrado que acusan, Deschamps considera todo lo contrario, que el arbitraje fue impoluto.

Egipto se quejó del arbitraje de Letexier y pidió una investigación de FIFA. (Getty)

“Espero que el árbitro sea tan bueno como el señor Letexier y sus asistentes, como en el partido de Argentina y Egipto. Mi oponente es Marruecos, no el árbitro“, expresó Deschamps, haciendo referencia tanto a lo sucedido ayer, como a lo que sucederá mañana, cuando los roles se inviertan y un argentino, Facundo Tello, esté a cargo del partido de Les Bleus.

Facundo Tello tendrá su tercera oportunidad en la Copa del Mundo. (Getty)

Facundo Tello, árbitro argentino de 41 años, dirigirá su tercer partido en esta Copa del Mundo, luego de haber sido el juez principal en el estreno mundialista de Canadá y Bosnia (1-1), el 12 de junio, y de haber dirigido su último partido hace ya dos semanas, cuando estuvo a cargo del triunfo de Sudáfrica por 1 a 0 sobre Corea del Sur.

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Cuando juegan Francia vs. Marruecos por los cuartos de final

Francia vs. Marruecos es el primer partido de los cuartos de final del Mundial 2026, encuentro pactado a disputarse este jueves 9 de julio desde las 17:00hs en horario argentino. Será en el Gillette Stadium de Boston, Massachusetts, con el arbitraje del argentino Facundo Tello.