Boca Juniors

La tajante respuesta de Oriana Sabatini sobre la chance de que Paulo Dybala sea refuerzo de Boca: “Lo tienen que llamar”

La esposa del talentoso futbolista rompió el silencio sobre una eventual llegada al Xeneize en el futuro inmediato.

Por Nahuel De Hoz

Paulo Dybala y Oriana Sabatini.
© GettyPaulo Dybala y Oriana Sabatini.

Uno de los nombres más importantes que podría volver al fútbol argentino en el futuro inmediato es Paulo Dybala. El campeón del mundo en Qatar 2022 estuvo relacionado a Boca en reiteradas ocasiones y cada cierto tiempo vuelve a ser vinculado a raíz de distintas declaraciones, lo que incremente cada vez más las posibilidades de que vista la camiseta azul y oro en los próximos años.

Luego de que se haya concretado el regreso de Leandro Paredes a la institución que lo formó en futbolista profesional, la muy cercana amistad que tienen ambos podría ser fundamental para que La Joya acepte sumarse al Xeneize en algunos meses. Por eso, las chances están más latentes que nunca y podría haber novedades de cara a los mercados de pases venideros.

Lo cierto es que Oriana Sabatini estuvo en una entrevista exclusiva con Olga, donde rompió el silencio sobre un probable arribo de Dybala a Boca. Sin titubear ante la pregunta, la reconocida actriz y cantante no dudó en aclarar qué tiene que pasar para que Paulo se convierta en nuevo jugador del equipo de la ribera. “Lo tienen que llamar y él tiene que querer“, contestó de manera tajante.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, la también influencer y ahora esposa de Paulo, amplió su discurso al respecto. Antes de haber respondido la frase ya destacada, Sabatini se quitó la responsabilidad de ser determinante ante una decisión de volver al país. “No depende de mí, chicos”, expresó Oriana de manera contundente ante el micrófono.

Paulo Dybala junto a Oriana Sabatini. (Getty Images)

Paulo Dybala junto a Oriana Sabatini. (Getty Images)

Cabe destacar que Dybala tiene contrato vigente en Roma hasta mediados de 2026, por lo que quedaría libre a mitad del año que viene y podría llegar en dicha condición para que Boca no desembolse dinero por su ficha. Además, de esta manera cumpliría con un “sueño” personal desde que era chico, tal como reveló el propio Paredes en una entrevista hace poco tiempo atrás.

Ante la posibilidad de compartir plantel con La Joya en el Xeneize, Leandro fue más que claro con esa oportunidad. “De gustar, me encantaría. Sé que para él también sería un sueño“, deslizó en primer lugar el mediocampista. Luego, para completar la frase, el volante central añadió: “Obviamente, no me meto en las decisiones de los demás. Si le tocará venir, bienvenido sea“.

Así las cosas, Oriana Sabatini le pasó la pelota a Dybala para que decida cuál será su próximo destino en el fútbol, donde cada vez parece más real la posibilidad de que arribe al conjunto de la ribera para compartir cancha con su íntimo amigo y ex compañero en Italia. De todas formas, habrá nuevos episodios de esta novela que promete tener escenas más que atrapantes en el futuro.

