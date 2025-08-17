De indiscutido a borrado: el jugador de Boca que quedó afuera del banco contra Independiente Rivadavia

Este domingo y por la quinta jornada del Torneo Clausura 2025, Boca visita a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Estadio Malvinas Argentinas, en busca de ponerle punto final al pésimo presente futbolístico en el que está inmerso. Para eso, Miguel Ángel Russo tomó una llamativa decisión que generó sorpresa en el ambiente debido a que significa un cambio muy rotundo.

Lo cierto es que el entrenador quiere ponerle un punto final a la racha negativa más extensa de la historia de la institución y por eso tomó cartas en el asunto y pateó el tablero. Sin titubear para realizar modificaciones drásticas, el experimentado director técnico hizo una inesperada acción de cara al compromiso contra el conjunto mendocino que nadie esperaba.

Es que Russo decidió que Malcom Braida no vaya ni al banco de suplentes. Esta novedad sacudió a todos ya que, desde su arribo al Xeneize, había sido una pieza fundamental en el armado táctico y prácticamente era un titular habitual. De esta manera, el ex San Lorenzo pasó de ser un jugador indiscutido a ser borrado por Russo, debido a cuestiones futbolísticas y a su rendimiento más reciente.

Malcom Braida, futbolista de Boca Juniors. (Getty Images)

Es una determinación realmente llamativa porque el polifuncional había sido titular en todos los últimos encuentros que disputó el conjunto de la ribera. Además, fue un pedido expreso del propio entrenador a los dirigentes ni bien firmó su contrato para empezar el tercer ciclo, ya que lo conocía por haberlo dirigido en el Ciclón en la experiencia previa a regresar al Xeneize.

Así las cosas, Russo determinó que Braida sale del equipo titular y los 11 protagonistas que van desde el arranque en Mendoza son: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.

Pero lo más sorpresivo no fue su salida de los titulares, sino que tampoco estará en el banco de suplentes como variante para ingresar en el complemento. Junto al DT, estarán: Leandro Brey, Luis Advincula, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Frank Fabra, Williams Alarcón, Milton Delgado, Kevin Zenón, Alan Velasco, Lucas Janson, Milton Giménez y Exequiel Zeballos.

