Las dos figuras por las que Boca le preguntó a Luis Advíncula: “Hubo comunicación con Riquelme”

El lateral peruano reveló que compartió su opinión sobre dos de sus compañeros en la selección.

Por Agustín Vetere

Luis Advíncula, lateral de Boca.
Luis Advíncula, lateral de Boca.

En este tramo de su ciclo en Boca Juniors, Luis Advíncula atraviesa un mal presente en el que perdió terreno y no logra volver a la titularidad. Sin embargo, el peruano supo ser una pieza clave en el Xeneize, por lo que se convirtió en una voz de mando en el equipo.

En ese contexto, la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme le pidió su opinión en más de una oportunidad, sobre todo al analizar posibles incorporaciones de la Selección de Perú. En el podcast Enfocados, el lateral derecho reveló dos de aquellas ocasiones.

“En algún momento me preguntaron por Renato (Tapia) y por el Cholo (Christian Cueva)“, explicó Advíncula sobre el mediocampista de Perú que hoy milita en Emiratos Árabes Unidos y el volante ofensivo, que hoy viste los colores de Emelec en Ecuador.

Incluso, uno de los entrevistadores dio detalles sobre la negociación de Cueva con el presidente de Boca: “El Cholo me mostró la conversación con Riquelme. Estaba a punto de venir. Me mostró hasta los audios de Riquelme”. En la misma línea, Advíncula aportó: “No sé si estuvo cerca, pero sí mantenía comunicación con Román. El Cholo tiene mucha calidad. Es un diferente, un distinto”.

Advíncula, confiado sobre su permanencia en Boca

A pesar de que hoy ya no está en la consideración del cuerpo técnico para sumar minutos de calidad, el lateral derecho se mostró abierto a continuar vistiendo la camiseta de Boca hasta la finalización de su contrato, en diciembre de 2026.

“En el momento que yo me vaya de acá, es el momento más lindo que me voy a llevar. Pero yo tengo un año más de contrato acá, papá. Estoy muy tranquilo. He pasado de todo también acá. He pasado de no tener buenos partidos, ser criticado, tener buenos partidos, ser muy elogiado, hasta cantado muchas veces”, analizó Advíncula.

Además, se refirió a la posibilidad de pasar a Alianza Lima, un fuerte rumor en las últimas semanas: “Yo ahora tengo contrato con Boca. Espero terminar mi contrato y después veré qué pasa. Igual las puertas no las voy a cerrar jamás, a nadie”.

