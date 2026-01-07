Dónde ver Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España 2026: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

Este miércoles 7 de enero, a las 16:00 de Argentina, en el King Abdullah Sports City, ubicado en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita, por una de las semifinales de la Supercopa de España, se enfrentan Barcelona y Athletic Club.

A este certamen acceden los dos primeros de LaLiga 2024-2025, como así también los dos finalistas de la Copa del Rey de dicha temporada. Por esa misma razón, la otra semifinal la protagonizan Real Madrid y Atlético de Madrid, que se enfrentarán el jueves 8 de enero.

Dónde ver Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España 2026

Flow Sports es la señal encargada de transmitir el partido que disputan Barcelona y Athletic Club, bajo el marco de la semifinal de la Supercopa de España 2026.

Isidro Díaz de Mera Escuderos, el árbitro de Barcelona vs. Athletic Club

El colegiado Isidro Díaz de Mera Escuderos es el encargado de arbitrar el partido Barcelona vs. Athletic Club, quien está acompañado por Jorge Figueroa, quien se encarga del VAR.

Es la séptima oportunidad que tiene de impartir justicia frente al Blaugrana, que ya obtuvo 4 triunfos y 2 derrotas. Por el lado de los vascos, fueron dirigidos en 12 encuentros: 3 victorias, cuatro empates y cinco caídas.

ver también Manchester United esperaría a que termine el Mundial 2026 para ir por un DT argentino

ver también Barcelona encuentra una alternativa “low cost” a Marcos Senesi en la segunda división de España

DATOS CLAVES

Barcelona y Athletic Club se enfrentan hoy miércoles por la semifinal de la Supercopa.

y se enfrentan hoy miércoles por la semifinal de la Supercopa. El partido inicia a las 16:00 de Argentina en el King Abdullah Sports City.

en el King Abdullah Sports City. Flow Sports transmitirá el encuentro de la Supercopa de España 2026.

Publicidad