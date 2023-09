A un día del partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, Boca continúa ultimando detalles pensando en Palmeiras. En las últimas horas, surgieron distintas novedades vinculadas al equipo que puede poner Jorge Almirón el jueves, con los que pueden estar y los que se lo pierden.

Langoni, out de la llave completa con Palmeiras

A pesar de que todavía no se llevó a cabo el primer compromiso, el cual se desarrollará en La Bombonera, el periodista Emiliano Raddi enfatizó en ESPN que el futbolista que no disputará la revancha contra Palmeiras será Luca Langoni , quien aún no está al 100% desde lo físico tras el desgarro que sufrió contra Platense.

El cronista aseguró que en el primer día hábil de la semana “Langoni empezó a sumar movimientos futbolísticos con chicos de 15-16 años”, y añadió que “es lo primero que hacen antes de regresar a los entrenamientos habituales”. Sin embargo, cuando le consultaron por la chance de que esté presente en Allianz Parque, fue tajante: “No lo veo jugando en la revancha”.

Benedetto, “intratable” en la práctica

En algunos pasajes del ensayo futbolístico, Almirón envió a la cancha a Darío Benedetto que, según informó el periodista Martín Costa, tuvo un rendimiento descollante: “La rompió en la práctica de hoy, estuvo intratable” , aseguró en Equipo F por la señal de ESPN.