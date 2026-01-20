Es tendencia:
logotipo del encabezado
Toti Pasman

Hinestroza: andá a bailar samba a Brasil o quedate pescando mojarritas en Colombia, pero no vengas a Boca

El colombiano puso la vara demasiado alta y si llega al Xeneize tendría que ser una mezcla de Luis Díaz, Asprilla y Villa. Que se vaya a Vasco da Gama.

Por Toti Pasman

Seguí a Bolavip en Google!
Marino Hinestroza no tiene que llegar a Boca.
© GettyMarino Hinestroza no tiene que llegar a Boca.

Marino Hinestroza, te pido un favor: no vengas a Boca, no vengas a la Argentina, andate a Vasco da Gama o quedate en Colombia, pero tu novela me hartó, me cansó.

La novela de Marino Hinestroza es peor que las novelas venezolanas de Carlos Mata que veía cuando era chico.

Además, Marino, pusiste la vara tan pero tan alta que si venís a Boca tenés que ser una mezcla de Luis Díaz, Faustino Asprilla y Sebastián Villa.

Marino Hinestroza en Colombia. (Foto: Atlético Nacional)

Marino Hinestroza en Colombia. (Foto: Atlético Nacional)

Dijiste que eras audaz, que eras bocón, que eras gambeteador, que eras habilidoso, que tenías gol. Bueno, te vendiste más o menos como Pelé y Diego Armando Maradona. Y todos sabemos que no sos ni Pelé, ni Maradona, ni tampoco Lionel Messi.

Publicidad

Entonces, para mí, mejor quedate pescando mojarritas en Colombia o andá a bailar samba a Río de Janeiro, pero no pises La Boca porque la vara está muy alta y me parece que el rendimiento sería muy bajo.

Paolo Guerrero confesó charlas con Riquelme y reveló por qué nunca jugó en Boca: “Mandaron un doctor”

ver también

Paolo Guerrero confesó charlas con Riquelme y reveló por qué nunca jugó en Boca: “Mandaron un doctor”

Encuesta

¿Boca debe insistir por Hinestroza?

Ya votaron 0 personas

toti pasman
Toti Pasman

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Malcorra es el mejor refuerzo del fútbol argentino e Independiente es candidato al título en este 2026

ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

Lee también
Con Hinestroza casi caído, los hinchas de Boca estallaron contra Riquelme: “Dirigencia amateur”
Boca Juniors

Con Hinestroza casi caído, los hinchas de Boca estallaron contra Riquelme: “Dirigencia amateur”

Sufre Boca: Hinestroza, muy cerca de jugar en Vasco da Gama
Boca Juniors

Sufre Boca: Hinestroza, muy cerca de jugar en Vasco da Gama

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: se puede caer el pase de Cuello y ultiman detalles por Hinestroza
Boca Juniors

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: se puede caer el pase de Cuello y ultiman detalles por Hinestroza

Colapinto tendrá que esperar: Alpine estrenará su nuevo auto en Silverstone solo con Pierre Gasly
FÓRMULA 1

Colapinto tendrá que esperar: Alpine estrenará su nuevo auto en Silverstone solo con Pierre Gasly

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo