Hinestroza: andá a bailar samba a Brasil o quedate pescando mojarritas en Colombia, pero no vengas a Boca

Marino Hinestroza, te pido un favor: no vengas a Boca, no vengas a la Argentina, andate a Vasco da Gama o quedate en Colombia, pero tu novela me hartó, me cansó.
La novela de Marino Hinestroza es peor que las novelas venezolanas de Carlos Mata que veía cuando era chico.
Además, Marino, pusiste la vara tan pero tan alta que si venís a Boca tenés que ser una mezcla de Luis Díaz, Faustino Asprilla y Sebastián Villa.
Marino Hinestroza en Colombia. (Foto: Atlético Nacional)
Dijiste que eras audaz, que eras bocón, que eras gambeteador, que eras habilidoso, que tenías gol. Bueno, te vendiste más o menos como Pelé y Diego Armando Maradona. Y todos sabemos que no sos ni Pelé, ni Maradona, ni tampoco Lionel Messi.
Entonces, para mí, mejor quedate pescando mojarritas en Colombia o andá a bailar samba a Río de Janeiro, pero no pises La Boca porque la vara está muy alta y me parece que el rendimiento sería muy bajo.
