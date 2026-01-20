Otro histórico del Manchester United se alió con Paul Scholes en sus críticas a Lisandro Martínez: “Madurá”

El fin de semana, el Manchester United de Michael Carrick se llevó el triunfo en el Derbi ante el Manchester City. Fue 2-0, un resultado absolutamente inesperado, con los Red Devils habiendo despedido recientemente a su DT y con el goleador del campeonato del lado opuesto. Pero hubo una figura estelar: Lisandro Martínez.

Licha anuló a Haaland y, luego de hacerlo, no dudó en responderle a los ex Manchester United que lo habían criticado en la previa. Este martes, en el podcast The Good, The Bad and The Football, Nicky Butt, el ex Manchester United que había criticado a Licha no solo no se disculpó, sino que redobló la apuesta.

Lisandro Martínez le ganó el duelo a Haaland en el Derbi de Manchester. (Getty)

“Salir así y decirme que vaya a su casa… Diablos, madurá“, expresó Butt al hacer referencia a las declaraciones donde Lisandro Martínez lo había dejado expuesto, diciendo que quienes dicen esas cosas, no lo hacen en la cara. En cualquier caso, Butt continuó apuntando contra Licha, tal y como lo hizo Paul Scholes el lunes.

“Literalmente, si vas a ponerte tan emocional sobre algo que alguien dijo sobre tí, no deberías estar en un club de fútbol tan grande. Porque eso sucederá por el resto de tu carrera en Manchester United“, le advirtió Butt, que hizo referencia a sus propias vivencias como jugador para respaldar sus palabras: “Sufrí tanta mierda cuando jugué en el United y en Newcastle, pero la siguiente semana tenías tus felicitaciones y eras aplaudido.”

Finalmente, y luego de redoblar las críticas, lanzó una frase asegurando que no es personal, sino respaldando su propia forma de referirse a los jugadores: “No tengo ni hay problemas personales entre nosotros con Martínez“, cerró.

Publicidad

Publicidad

Cómo empezó el problema entre los históricos del United y Licha Martínez

El origen de esta situación se remonta a la previa del derbi de Manchester, cuando Scholes y Nicky Butt subestimaron la capacidad física del argentino para frenar a Erling Haaland.

Mientras Butt comparó el duelo con “un padre corriendo a un niño“, el Colorado imaginó al delantero noruego “lanzando al defensor de 1,75 metros a la red“. Esa terminó siendo la nafta que Martínez utilizó para anular al goleador y ser figura en el 2-0.

Publicidad

Publicidad

Tras el encuentro, el campeón del mundo salió con los tapones de punta. “Puede decir lo que quiera. Ya le dije anteriormente que si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera, a mi casa, a donde sea“, declaró.

En síntesis