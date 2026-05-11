Los 20 jugadores de la Selección Argentina con un lugar asegurado en el Mundial 2026

A un mes del inicio del certamen, Lionel Scaloni reveló los 55 preconvocados y de allí saldrá la nómina definitiva.

Cada vez falta menos para que comience la Copa del Mundo 2026 el próximo jueves 11 de junio y es por eso que, a exactamente un mes del inicio, Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de 55 futbolistas de los que saldrán los convocados. En ese sentido, en BOLAVIP vamos a repasar los 20 jugadores de la Selección Argentina que ya tienen un lugar asegurado en el Mundial.

Durante los próximos 19 días, el entrenador irá recortando la nómina hasta llegar a 26 futbolistas que irán a defender la corona a Estados Unidos, México y Canadá. El listado definitivo tiene fecha límite para ser entregado el sábado 30 de mayo, por lo que hasta ese día inclusive el director técnico tiene tiempo de pensar cada uno de los protagonistas que quiere tener a disposición.

Lionel Scaloni y Pablo Aimar, entrenadores de la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que, aunque todavía restan definirse 6 puestos, ya hay 20 lugares totalmente asegurados. En ese sentido, no caben dudas de que Emiliano Martínez será el arquero titular de la Selección Argentina, si está en óptimas condiciones físicas. A su vez, su principal suplente es Gerónimo Rulli, mientras que Juan Musso y Walter Benítez aún pelean por el tercer sitio.

En la defensa, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina son los laterales derechos y no hay discusión alguna. En contraparte, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña son los dueños de la banda izquierda. La zaga central pertenece a Cristian Romero, Nicolás Otamendi y también a Lisandro Martínez como alternativa. Sin embargo, Leonardo Balerdi corre desde más atrás, luchando por un lugar.

Cristian Romero, Emiliano Martínez y Nicolás Otamendi, en la Selección Argentina. (Getty Images)

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En la mitad de la cancha casi no hay debate: Leandro Paredes y Rodrigo De Paul continúan siendo piezas fundamentales para Scaloni y estarán en el Mundial. Alexis Mac Allister y Enzo Fernández también se mantienen como jugadores claves en la zona núcleo, tal como en el último tiempo. Además, Exequiel Palacios dirá presente en Norteamérica, aunque en un rol secundario.

El último tercio sale de memoria y es una obviedad que Lionel Messi jugará el Mundial. Como no podía ser de otra manera, Julián Álvarez y Lautaro Martínez estarán como centrodelanteros. Como ya se volvió costumbre, Thiago Almada y Nico Paz se ganaron un lugar entre los convocados, mientras que cupo 20 le pertenece a Nicolás González, que destaca por su polifuncionalidad.

Leandro Paredes, Enzo Fernández y Thiago Almada, en la Selección Argentina. (Getty Images)

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Uno por uno, los 20 jugadores con un lugar asegurado en el Mundial 2026

Emiliano Martínez – Aston Villa

– Aston Villa Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

– Olympique de Marsella Gonzalo Montiel – River Plate

– River Plate Nahuel Molina – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Lisandro Martínez – Manchester United

– Manchester United Nicolás Otamendi – SL Benfica

– SL Benfica Cristian Romero – Tottenham Hotspur

– Tottenham Hotspur Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

– Olympique de Lyon Marcos Acuña – River Plate

– River Plate Leandro Paredes – Boca Juniors

– Boca Juniors Rodrigo De Paul – Inter de Miami

– Inter de Miami Enzo Fernández – Chelsea

– Chelsea Alexis Mac Allister – Liverpool

– Liverpool Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen

– Bayer Leverkusen Lionel Messi – Inter de Miami

– Inter de Miami Nicolás Paz – Calcio Como 1907

– Calcio Como 1907 Thiago Almada – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Nicolás González – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Lautaro Martínez – Internazionale de Milán

– Internazionale de Milán Julián Álvarez – Atlético de Madrid

Los futbolistas de la Selección Argentina. (Getty Images)

DATOS CLAVE

Lionel Scaloni reveló la prelista de 55 futbolistas para el Mundial 2026 .

reveló la para el . A falta de un mes, hay 20 lugares asegurados en la Selección Argentina.

en la Selección Argentina. Con Lionel Messi a la cabeza, la Albiceleste irá a defender la corona.