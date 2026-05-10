La cargada de Huracán a Boca tras eliminarlo del Torneo Apertura en la Bombonera

El área de comunicación del Globo recordó los presagios de su partido con Boca que hicieron diferentes medios e influencers.

Una de las sorpresas de los Octavos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino la dio Huracán, que le ganó a Boca en la Bombonera por 3 a 2 con tantos de Leonardo Gil y Oscar Romero con dos penales (igualó de manera transitoria Milton Giménez y descontó Ángel Romero) y ahora va en busca de la clasificación a la Semifinal.

Al respecto, el área de comunicación del Globo, apenas consumado el triunfo, hizo provecho de sus cuentas de redes sociales para recordar a aquellos que vaticinaron un triunfo del conjunto xeneize, entre ellos, influencerse reconocidos como Davoo o La Cobra que ya daban por sentado el pase de los de Claudio Úbeda a los Cuartos de Final del campeonato.

Se trata de un clip de apenas 20 segundos, en el que se repasa cada uno de los testimonios y que culmina con la secuencia del tercer tanto de Huracán, el cual le proporcionó a los de Diego Martínez la diferencia necesaria para continuar su camino en la competencia.

En ese sentido, el elenco quemero ya se concentra en lo que será su choque con Argentinos Juniors (que en su turno derrotó en La Paternal 2 a 0 a Lanús) este martes 12 de mayo, con horario y estadio a confirmar próximamente por la Asociación del Fútbol Argentino.

Vale mencionar que en el otro cruce de los Cuartos por la misma llave se medirán Belgrano de Córdoba (que desplazó a su clásico rival Talleres al superarlo 1 a 0 en el Estadio Mario Alberto Kempes) frente a Unión de Santa Fe (autor del otro batacazo al ganarle 2 a 1 y quitarlo del certamen a Independiente Rivadavia de Mendoza).

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Asimismo, este domingo jugarán: Rosario Central vs. Independiente en el Gigante de Arroyito, River Plate vs. San Lorenzo en el Estadio Monumental, Estudiantes de La Plata vs. Racing en UNO y Vélez Sarsfield vs. Gimnasia de La Plata en el José Amalfitani.

Huracán busca revancha del Torneo Apertura 2025

Huracán busca desquitarse por la Final que perdió en el Torneo Apertura del año pasado. Aquella vez, tras dejar en el camino a Riestra, Rosario Central e Independiente, cayó en la Final con Platense. Ahora, tendrá que sacase de encima a Argentinos Juniors y a Belgrano o Unión para volver a la Final y tener la chance de ser campeón del Fútbol Argentina tras 53 años.