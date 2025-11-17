Leandro Paredes reveló su rol clave fuera de las canchas para la levantada de Boca: “No fue fácil”

Desde la llegada de Leandro Paredes, con el correr de los partidos Boca comenzó a fluir mejor con su juego, y como consecuencia de eso logró cumplir los objetivos de quedar primero en su grupo, así como también el de asegurarse la clasificación a la Copa Libertadores a través de la tabla anual.

Luego de la victoria del elenco comandado por Claudio Úbeda ante Tigre por 2 a 0 en La Bombonera, el mismo Paredes habló con la transmisión de ESPN Premium. Allí, entre otras cosas, explicó el rol de líder que tuvo que tomar puertas adentro para ayudar a sus compañeros.

“No fue fácil clasificar a la Libertadores y salir primeros del grupo. Hemos crecido muchísimo”, inició para destacar el buen cierre de campeonato de su equipo, en el que acumularon cuatro victorias consecutivas y se aseguraron definir como local hasta las semifinales del certamen.

Siguiendo por la misma línea, reveló el rol de líder que tomó puertas adentro en el vestuario: “Creo que le di confianza y sacarle la responsabilidad a muchos para que puedan disfrutar. Están en el club más grande de todo América, entonces que ellos puedan disfrutar y yo estar bien es un placer, así que estoy feliz”.

Además, fue cauteloso a la hora de hablar sobre para qué está Boca, pensando en los octavos de final y en la posibilidad de salir campeón tras dos años y medio sin títulos: “Para preparar de la mejor manera el partido que viene, que seguramente será muy difícil como todos lo que jugamos”.

Y cerró, explicando por qué le dio el penal a Edinson Cavani para el segundo gol del partido. “Lo había hablado con Marchesín antes de que cobren el penal, para nosotros es espectacular que él esté en campo, que él esté bien, que tenga confianza. Si convierte es mejor para nosotros”, soltó.

La vez que el Changuito Zeballos destacó a Paredes

Semanas atrás, luego del triunfo de Boca contra Estudiantes en La Plata, Exequiel Zeballos, una de las figuras del Xeneize, habló con los medios y allí destacó la importancia de Paredes como capitán para ayudarlo a levantar su rendimiento, debido a que estaba en el foco de las críticas.

“Le tengo que agradecer a los referentes, al 5, que me dio mucha confianza. Siempre me da para delante, me da mucho cariño y es lo que necesitaba. Estoy contento y le doy las gracias”, comentó.

