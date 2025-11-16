Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Boca vs. Tigre EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

El Xeneize se juega la primera posición de la Zona A ante un Matador que aspira a acceder a los octavos lo mejor ubicado posible.

La posible formación de Vélez

Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Gonzalo Pineiro, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo, José Romero.

Publicidad

La posible formación de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Hora y TV

El duelo comenzará a las 20.15 y podrá verse a través de ESPN Premium.

¡Bienvenidos a todos!

Boca y Tigre se enfrentan este domingo en La Bombonera por la Fecha 16 del Torneo Clausura.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Exequiel Zeballos e Ignacio Russo.
© GettyExequiel Zeballos e Ignacio Russo.

Por la Fecha 16 del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors y Tigre se ven las caras este domingo en La Bombonera. Desde las 20.15, el encuentro que contará con arbitraje de Darío Herrera se podrá sintonizar a través de ESPN Premium.

El combinado dirigido por Claudio Úbeda necesita un resultado positivo para finalizar esta instancia en la primera posición de la Zona A. Así, logrará jugar todas las rondas de Playoffs hasta semifinales, inclusive, en condición de local. El Matador busca la clasificación, aunque está bien parado para lograrlo.

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Que Lautaro Martínez sea suplente es una de las grandes injusticias de la historia de la Selección"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
La posible formación de Boca para enfrentar a Tigre en el Torneo Clausura
Boca Juniors

La posible formación de Boca para enfrentar a Tigre en el Torneo Clausura

Nacho Russo, hijo de Miguel, reveló qué hará si le mete un gol a Boca con Tigre: “Parece guionado”
Boca Juniors

Nacho Russo, hijo de Miguel, reveló qué hará si le mete un gol a Boca con Tigre: “Parece guionado”

Fue la gran promesa de Vélez, jugó en el fútbol de Eslovaquia y reveló la importancia de Miguel Russo en su carrera: “Confió en mí”
Entrevista

Fue la gran promesa de Vélez, jugó en el fútbol de Eslovaquia y reveló la importancia de Miguel Russo en su carrera: “Confió en mí”

Pese a no ser citados, Paulo Díaz y Borja acompañaron a Liniers al plantel de River
River Plate

Pese a no ser citados, Paulo Díaz y Borja acompañaron a Liniers al plantel de River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo