Boca vs. Tigre EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

Boca y Tigre se enfrentan este domingo en La Bombonera por la Fecha 16 del Torneo Clausura.

El duelo comenzará a las 20.15 y podrá verse a través de ESPN Premium.

El combinado dirigido por Claudio Úbeda necesita un resultado positivo para finalizar esta instancia en la primera posición de la Zona A. Así, logrará jugar todas las rondas de Playoffs hasta semifinales, inclusive, en condición de local. El Matador busca la clasificación, aunque está bien parado para lograrlo.