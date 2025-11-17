Tras volver al gol ante Tigre, la reflexión de Edinson Cavani sobre su retiro del fútbol: “Boca me ha dado mucho”

Por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, Boca venció 2-0 a Tigre y ratificó su clasificación a los octavos de final como líder absoluto de la zona A. Los autores de los goles fueron Ayrton Costa y Edinson Cavani, que volvió a marcar después de dos meses que estuvo lesionado. En ese contexto, hizo una particular reflexión sobre su retiro del fútbol y dejó frases más que interesantes.

Tras perderse muchos encuentros en el último tiempo a raíz de padecer una “inflamación de la bursa del psoas derecho“, según informó el parte médico oficial de la institución, este domingo pudo decir presente en La Bombonera. Ingresó los últimos 15 minutos para sumar rodaje y se hizo cargo del penal que cambió por gol, tras la generosa cesión de Leandro Paredes.

Lo cierto es que, al término del compromiso frente al Matador, el delantero uruguayo realizó una entrevista exclusiva con el Canal de Boca. En una clara referencia hacia su cada vez más cercano retiro como futbolista profesional con la camiseta azul y oro, Cavani remarcó: “La verdad que Boca me ha dado mucho y quiero pagarle con todo lo que tenga todavía, para darle al fútbol”.

Edinson Cavani, delantero uruguayo de Boca Juniors. (Getty Images)

El experimentado atacante de 38 años se tomó unos segundos para reflexionar sobre su estadía en el club y ahí reveló: “Me da alegría poder estar acá, formar parte de esta gente“. Luego, el charrúa continuó: “Uno piensa y dice ‘un día no voy a estar más acá’ y lo quiero disfrutar. Esos pequeños momentos que te toca vivir, sea estar afuera o adentro, poder igualmente disfrutarlos”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el Matador amplió su discurso al respecto. “Cuando llegas a ser un poco más grande te detenés un poquito más porque va a pasar un día y también uno se merece disfrutar ese ratito“, expresó segundos más tarde. “Te da ganas de cantar, saltar, alentar”, remató sobre los sentimientos al ver a los hinchas en La Bombonera.

En ese preciso instante de la entrevista, Edinson volvió a hacer mención a los fanáticos del Xeneize y fue cuando confesó: “En ese ratito que me tocó estar calentando ver a la gente que canta, alienta y empuja, como de costumbre, pero capaz cuando sos más joven no te detenés a pensar nada. Vas en la vorágine de lo que es el fútbol: pelear, luchar, ganar cosas, ir partido a partido”.

Cabe recordar que Cavani tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2026. De esta manera, Edinson está ligado a Boca durante una temporada más, donde estará en juego la Copa Libertadores y todas las competiciones domésticas habituales. Hasta el momento no pudo conseguir ningún título en el Xeneize, por lo que va en busca de sumar su primera conquista en Argentina.

