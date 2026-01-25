Lo confirmó Úbeda: el jugador de Boca que tendrá que operarse y estará al menos medio año inactivo

En La Bombonera, Boca Juniors debutó con una sonrisa en el Torneo Apertura 2026 al derrotar por la mínima a Deportivo Riestra en el marco de la primera fecha del certamen. Lautaro Di Lollo aportó el único tanto de un encuentro con bajas importantes para el Xeneize.

Si bien la gran novedad fue la inclusión de Lucas Janson como titular por las lesiones de Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez, el mediocampo también tuvo una ausencia sensible. Rodrigo Battaglia aún no está disponible y se prepara para afrontar un tiempo aún más extenso fuera de las canchas.

El futbolista proveniente de Atlético Mineiro, que aportó participaciones tanto en la defensa como en el mediocampo, padece una tendinitis en el tendón de Aquiles, que le tomará más tiempo de lo esperado para recuperarse.

Tal como confirmó Claudio Úbeda en conferencia, Battaglia deberá ser operado: “Es quirúrgico, es una baja importante. No solo por lo que nos puede dar futbolísticamente, sino también por la personalidad y forma de ser dentro del grupo. Lo vamos a sentir muchísimo”.

Según pudo saber BOLAVIP, y a pesar de que no hubo rotura del tendón, la cirugía le demandará un período de recuperación de entre 6 y 8 meses para poder volver a sumar minutos con la azul y oro. Así, queda descartado por el resto del Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El panorama con el resto de los lesionados en Boca

Con respecto a la situación de los delanteros, Úbeda explicó: “Los demás están en etapa de recuperación, cada uno en etapas distintas; esperamos que estén lo más rápido posible y que la tenga difícil yo para saber a quién elegir”.

Publicidad

Publicidad

ver también Los fanáticos de Boca no perdonaron a un titular pese a la victoria contra Riestra: “Un insulto al hincha”

Datos clave