Boca confirmó el duro parte médico de Alan Velasco: los meses que estará sin poder jugar

Boca Juniors inició su camino de forma oficial en la temporada 2026 con victoria en su debut por el Torneo Apertura 2026. Los de Claudio Úbeda triunfaron por la mínima ante Deportivo Riestra en La Bombonera con gol de Lautaro Di Lollo, pero se llevan un dolor de cabeza de cara al próximo compromiso.

Si bien aún dura la alegría por la obtención de los primeros puntos del torneo, el Xeneize debe dar vuelta rápido la página porque este miércoles enfrentará a Estudiantes en La Plata. Sifón ya sabe que no podrá repetir el equipo que le ganó a Riestra.

Es que este lunes se confirmó la gravedad de la lesión de Alan Velasco tras los estudios realizados. A través de un parte médico, Boca informó que “sufrió una distensión grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda”.

De esta manera, el jugador que le costó 10 millones de dólares al Xeneize deberá afrontar una nueva recuperación para encontrar el camino de regreso a las canchas. Esta lesión lo mantendrá al menos 2 meses inactivo, por lo que Úbeda deberá encontrar otras soluciones hasta abril.

Úbeda tendrá que rearmar el equipo

Tras haberle dado confianza a Velasco en los primeros compromisos del año, incluyendo los amistosos, Sifón tendrá que volver a cambiar el esquema o designar a otro futbolista en su lugar. Kevin Zenón aparece como una de las opciones más firmes, aunque Brian Aguirre es otra de ellas. Sin embargo, el extremo proveniente de Newell’s está cerca de salir a préstamo a Estudiantes.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras la polémica frase de Riquelme, Paredes retrucó: “Voy a estar en deuda toda la vida con Boca”

Datos clave