Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO APERTURA

Boca confirmó el duro parte médico de Alan Velasco: los meses que estará sin poder jugar

El jugador no completó el partido ante Deportivo Riestra y los estudios de este lunes arrojaron una mala noticia.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Alan Velasco, volante ofensivo de Boca.
© GettyAlan Velasco, volante ofensivo de Boca.

Boca Juniors inició su camino de forma oficial en la temporada 2026 con victoria en su debut por el Torneo Apertura 2026. Los de Claudio Úbeda triunfaron por la mínima ante Deportivo Riestra en La Bombonera con gol de Lautaro Di Lollo, pero se llevan un dolor de cabeza de cara al próximo compromiso.

Si bien aún dura la alegría por la obtención de los primeros puntos del torneo, el Xeneize debe dar vuelta rápido la página porque este miércoles enfrentará a Estudiantes en La Plata. Sifón ya sabe que no podrá repetir el equipo que le ganó a Riestra.

Es que este lunes se confirmó la gravedad de la lesión de Alan Velasco tras los estudios realizados. A través de un parte médico, Boca informó que “sufrió una distensión grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda”.

De esta manera, el jugador que le costó 10 millones de dólares al Xeneize deberá afrontar una nueva recuperación para encontrar el camino de regreso a las canchas. Esta lesión lo mantendrá al menos 2 meses inactivo, por lo que Úbeda deberá encontrar otras soluciones hasta abril.

Úbeda tendrá que rearmar el equipo

Tras haberle dado confianza a Velasco en los primeros compromisos del año, incluyendo los amistosos, Sifón tendrá que volver a cambiar el esquema o designar a otro futbolista en su lugar. Kevin Zenón aparece como una de las opciones más firmes, aunque Brian Aguirre es otra de ellas. Sin embargo, el extremo proveniente de Newell’s está cerca de salir a préstamo a Estudiantes.

Publicidad
Tras la polémica frase de Riquelme, Paredes retrucó: “Voy a estar en deuda toda la vida con Boca”

ver también

Tras la polémica frase de Riquelme, Paredes retrucó: “Voy a estar en deuda toda la vida con Boca”

Datos clave

  • Boca Juniors venció 1-0 a Riestra con gol de Lautaro Di Lollo en el debut.
  • Alan Velasco sufrió una distensión de ligamento y será baja por 2 meses.
  • Claudio Úbeda busca variantes para enfrentar a Estudiantes este miércoles sin su figura.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con 11 jugadores como Montiel, River gana la Libertadores, la Intercontinental y el Mundial de Clubes

ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

Lee también
Blatter se opone al Mundial 2026: "¡Alejados de Estados Unidos!"
Mundial 2026

Blatter se opone al Mundial 2026: "¡Alejados de Estados Unidos!"

Franco Mastantuono reveló por qué dejó River y se fue a Real Madrid: “No dudé nunca”
Fútbol Internacional

Franco Mastantuono reveló por qué dejó River y se fue a Real Madrid: “No dudé nunca”

Contra Riestra, el 9 de Boca terminó siendo Di Lollo: no exagero si digo que puede venderlo en más de 20 millones
Boca Juniors

Contra Riestra, el 9 de Boca terminó siendo Di Lollo: no exagero si digo que puede venderlo en más de 20 millones

El nigeriano Johnson Nsumoh está a un paso de sumarse a Riestra
Fútbol Argentino

El nigeriano Johnson Nsumoh está a un paso de sumarse a Riestra

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo