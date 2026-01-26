River hoy: la formación vs. Gimnasia y el delantero que interesa en Lazio

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 26 de enero de 2026, a días de recibir a Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda jornada de la Zona B del Torneo Apertura. La formación que pondría Marcelo Gallardo ante el Lobo, el delantero que despertó interés en Lazio, los cambios que verán los hinchas en el Estadio Monumental y cuándo cierra el libro de pases en Argentina.

La probable formación de River vs. Gimnasia

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el once para recibir al Lobo el próximo miércoles a partir de las 20 horas en el Monumental sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).

El delantero de River que interesa en Lazio

Según informó Corriere dello Sport en Lazio interesa Agustín Ruberto para renovar la delantera tras la salida de Valentín Castellanos al West Ham. “Se sigue prestando mucha atención a la línea ofensiva, donde la idea es invertir en un jugador joven y prometedor capaz de desarrollarse y consolidarse con el tiempo”, detalló el portal italiano.

Agustín Ruberto. (Foto: Prensa River).

Aunque Ruberto no era la primera opción para esa búsqueda, la imposibilidad de concretar otros fichajes, como el del brasileño Ryan, que será vendido por Vasco da Gama al Bournemouth, lo hicieron subir en la consideración.

Los cambios que verán los hinchas en el Monumental

Los cambios estarán en la zona de la Belgrano. Quienes pasen por la Avenida Udaondo, ya sea para ingresar a la platea Belgrano o bien para ir rumbo a la Sívori, verán que la fachada tendrá más color. Desde hace tiempo se trabaja en la colocación de paneles metálicos blancos y rojos, con la intención de formar la bandera del club y que sea vea por fuera.

Así quedará la fachada de la Belgrano. (Foto: Instagram Obra Monumental).

Por otro lado, también en la misma avenida se podrá ver la fachada del nuevo restaurante que se inaugurará en las próximas semanas, será un bodegón que tendrá por nombre 1901, el año de fundación del club. Además, desde el lado de adentro se podrán observar las ventanas de dicho recinto gastronómico prácticamente desde todos los sectores.

¿Cuándo cierra el libro de pases en Argentina?

La AFA había dispuesto que el libro de pases en Argentina iba a cerrar el martes 20 de enero, pero decidieron cambiar de fecha y la actual es el día 27 de enero a las 17 horas. El equipo que venda después de dicha jornada, tendrá la posibilidad de contratar un jugador hasta el mes de marzo.

