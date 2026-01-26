Boca hoy: la traba en el pase de Ascacíbar, la salida de Maroni y la palabra de Paredes

Boca venció 1 a 0 a Deportivo Riestra y arrancó con el pie derecho en el Torneo Apertura. Mientras tanto, el mercado de pases sigue su transcurso y la dirigencia busca cerrar la llegada de Santiago Ascacíbar. Además, Gonzalo Maroni está cerca de marcharse.

Brian Aguirre pone en riesgo la llegada de Ascacíbar

Santiago Ascacibar fue -y sigue siendo- una de las figuras de este mercado de pases. Mientras se definía el Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones, todo indicaba que su camino seguiría en River, pero el Millonario aceleró por otros dos volantes y todo quedó en la nada. En los últimos días, casi sobre el cierre del libro de pases, apareció Boca con la intención de llevárselo.

Estudiantes debe desprenderse de algunos jugadores con salarios importantes y el Ruso es uno de ellos. En Boca iniciaron conversaciones formales en los últimos días y ofrecieron dinero a cambio de su pase. Estudiantes rechazó la oferta y pretende que se involucre a Brian Aguirre en la negociación.

Maroni, a un paso de Barracas Central

La temporada 2026 ya está en marcha oficialmente para Boca Juniors. Con victoria por 1-0 ante Deportivo Riestra, los dirigidos por Claudio Úbeda debutaron este domingo por el Torneo Apertura. Mientras tanto, el mercado de pases arroja nuevas sorpresas para el Xeneize.

BOLAVIP pudo confirmar que Gonzalo Maroni es la próxima baja del plantel profesional de Boca. El volante ofensivo, de 26 años, saldrá a préstamo una vez más, por séptima vez en lo que va de su etapa como profesional y con contrato vigente en el Xeneize.

Paredes retrucó los dichos de Riquelme

En la calurosa tarde del domingo, Boca venció 1-0 a Deportivo Riestra por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El gol lo convirtió Lautaro Di Lollo, luego de un magnífico envío aéreo ejecutado por Leandro Paredes desde el tiro de esquina, que le permitió al Xeneize imponerse por la mínima ante un siempre muy complicado rival como el Malevo y su ya habitual férrea defensa.

Todo indicaba que el partido iba a cerrarse en un empate sin emociones, con más dudas que certezas para el elenco de la ribera. Sin embargo, apeló a la táctica que tanto resultado le brindó durante el segundo semestre de 2025: la pelota parada. Y al término del encuentro ante los de Bajo Flores, el campeón del mundo se refirió a una frase de Juan Román Riquelme: “El equipo está en deuda”.

Lo cierto es que, tras el triunfo ante Deportivo Riestra, Leandro se sinceró y sorprendió a todos. “Yo soy uno de los que piensa que voy a estar toda la vida en deuda con Boca“, sentenció Paredes en primera instancia ante el micrófono. “Haga lo que haga o consiga lo que consiga, voy a estar siempre en deuda con la gente“, agregó inmediatamente después el capitán del Xeneize.

Battaglia deberá operarse y estará 6 meses de baja

En La Bombonera, Boca Juniors debutó con una sonrisa en el Torneo Apertura 2026 al derrotar por la mínima a Deportivo Riestra en el marco de la primera fecha del certamen. Lautaro Di Lollo aportó el único tanto de un encuentro con bajas importantes para el Xeneize.

Si bien la gran novedad fue la inclusión de Lucas Janson como titular por las lesiones de Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez, el mediocampo también tuvo una ausencia sensible. Rodrigo Battaglia aún no está disponible y se prepara para afrontar un tiempo aún más extenso fuera de las canchas.