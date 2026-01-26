Es tendencia:
Enrique Cerezo, presidente de Atlético de Madrid, sobre Julián Álvarez: “No sabemos qué le pasa”

El mandatario del Colchonero se refirió a la sequía del argentino y a la posibilidad de que se marche del equipo en este mercado de pases.

Por Agustín Vetere

Julián Álvarez, delantero de Atlético de Madrid.
Julián Álvarez transita este tramo de la temporada en Europa con un rendimiento por debajo de lo que suele mostrar desde su salto al viejo continente. Desde noviembre, la Araña no aporta goles a Atlético de Madrid en LaLiga y el Colchonero lo necesita.

Además, a menos de 5 meses del Mundial 2026, el de Calchín precisa levantar su rendimiento para llegar a la cita en la mejor forma posible. Todo esto se da en medio de un mercado de pases invernal en Europa, donde su nombre suena para más de un gigante.

Al respecto, Enrique Cerezo, presidente del combinado madrileño, brindó este lunes una rueda de prensa en la que, entre gran variedad de temas, tocó el tópico Julián Álvarez y su situación actual en el equipo del Cholo Simeone.

“Es un magnífico jugador y está pasando por un momento que no sabemos qué le pasa. Pero él está luchando todos los días. El otro día ha metido un partidazo increíble. Hablo con él todos los días antes de los partidos. Es un chico fenomenal”, sintetizó Cerezo sobre el presente del argentino.

En la misma línea, transmitió paciencia por su falta de gol en LaLiga: “Ya lo meterá. Tampoco tiene que agobiar metiendo muchos goles. Tiene que meter los que tiene que meter y cuando los tiene que meter. Queda mucha temporada y partidos importantes”.

Por último, tampoco evitó hablar sobre las especulaciones generales del mercado de pases: “Los rumores siempre han existido y existirán. Hay que esperar hasta el final para ver cuál es la solución final. Hay que tener calma y hay que fichar. Las dos cosas. Hay que esperar y tener paciencia porque no es un mercado fácil para fichar. Sí para vender, pero no para fichar.

Datos clave

  • Julián Álvarez no convierte goles en LaLiga para Atlético de Madrid desde noviembre.
  • El delantero busca recuperar su nivel a menos de 5 meses del Mundial 2026.
  • Enrique Cerezo respaldó el presente del argentino pese a la actual sequía goleadora.
Agustín Vetere

jpasman
toti pasman

Con 11 jugadores como Montiel, River gana la Libertadores, la Intercontinental y el Mundial de Clubes

ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

