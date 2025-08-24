Los puntajes 1×1 de Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura: jugador por jugador

Agustín Marchesín (6): sin grandes atajadas, el arquero contestó cada vez que lo su equipo lo necesitó y fue clave para mantener la valla invicta por segundo partido consecutivo. Además, aportó para ordenar a la defensa en distintos momentos, debido a los problemas que generaron los delanteros de Banfield.

Juan Barinaga (5): el lateral no pesó demasiado en ataque y cumplió en su labor defensivo. A diferencia de encuentros anteriores donde tuvo mayor protagonismo, en esta ocasión se dedicó a cuidar su sector para que Boca mantenga el arco en cero como en la fecha pasada.

Lautaro Di Lollo (5): el zaguero central volvió a ser titular y no desentonó, por lo que continúa cumpliendo con el entrenador. Rechazó y despejó jugadas de peligro de Banfield y se entendió de buena manera con Pellegrino, su compañero en la zona defensiva. Además, tuvo buenas salidas desde el fondo para iniciar jugadas.

Marco Pellegrino (5): tal como viene haciendo hace tiempo, dejó satisfechos a los hinchas y al director técnico. El zurdo cortó muchas situaciones de peligro en una zona muy peligrosa y, a pesar de que parecía haberse lesionado en el complemento, pudo terminar el cotejo en óptimas condiciones. De todas maneras, habrá que seguirlo en los próximos días.

Lautaro Blanco (5,5): el lateral de excelente vocación ofensiva no destacó por esa faceta, sino todo lo contrario. Llegó con lo justo en varias situaciones que generó el Taladro y colaboró mucho para que Boca mantenga la valla invicta. Se impuso en muchos duelos defensivos y jugó la totalidad del compromiso.

Rodrigo Battaglia (5,5): el mediocampista central aportó el equilibrio necesario y compartió la zona núcleo con el campeón del mundo. Su mayor aporte se vio a la hora de la recuperación pero también fue fundamental en el segundo tanto, donde ganó de cabeza en el primer palo y estalló la pelota en el travesaño para que Cavani solo tenga que empujarla.

Leandro Paredes (7): como casi de costumbre desde su regreso, de los mejores del equipo. A base de buenos pases para cambiar el ritmo de los ataques, el volante se adueñó de la mitad de la cancha y hasta se animó a rematar de media distancia en reiteradas ocasiones. Con una excelente habilitación a Aguirre, inició la jugada del 1-0 que marcó Merentiel y participó del 2-0. La figura del partido.

Leandro Paredes, protagonista durante la victoria de Boca Juniors ante Banfield por el Torneo Clausura 2025. (Getty Images)

Brian Aguirre (6): al igual que ante Independiente Rivadavia, aportó mucho desequilibrio por los costados y generó varios ataques de mucho peligro a base de gambeta y velocidad. Además, asistió a Merentiel en el primer gol con un buen desmarque y el centro preciso que requería la acción. Salió a los 30 minutos del segundo tiempo.

Carlos Palacios (5,5): el chileno estuvo mucho más activo que en partidos anteriores y se notó en la circulación de juego del Xeneize. Aunque se juntó de buena manera en distintos momentos, no pesó lo suficiente en los últimos metros y de cara al arco rival. Luego fue reemplazado por Alarcón a los 75 minutos.

Miguel Merentiel (6,5): el uruguayo volvió a generar peligro y se movió por todo el frente de ataque con absoluta libertad. Así, tuvo una inmejorable situación en el primer tiempo que no pudo concretar, pero también marcó el 1-0 donde hizo pasar de largo al guardameta del Taladro y definió con el arco vacío. Otro buen partido para el delantero que se fue ovacionado.

Miguel Merentiel, autor del primer gol de Boca Juniors en la victoria ante Banfield por el Torneo Clausura 2025. (Getty Images)

Edinson Cavani (5,5): el atacante charrúa no pesó demasiado en el juego y no tuvo muchas ocasiones para convertir. Sin embargo, a falta de 9 minutos aprovechó un rebote y de cabeza anotó el 2-0 para estirar la ventaja del Xeneize en el marcador. De esta manera, volvió a gritar un gol después de mucho tiempo, lo que puede ser clave en su nivel individual.

Ingresaron en Boca

Williams Alarcón (5): el volante chileno ingresó para aportar un poco más de marca en el medio y también mayor posesión para cuidar el resultado, lo que pudo conseguir. Sin embargo, tuvo pocos minutos de juego como para una mayor evaluación.

Exequiel Zeballos (5): en la misma sintonía que Alarcón, el Changuito jugó poco pero se las ingenió para tener un mano a mano que remató desviado y pudo haber significado el tercer tanto de la jornada.

Alan Velasco (-): el habilidoso no jugó lo suficiente para ser evaluado, apenas sumó algunos pases con sus compañeros sobre la mitad de la cancha.

Luis Advíncula (-): el peruano ingresó poco tiempo, pero mantuvo la misma línea que Barinaga en el sector derecho de la defensa.

Milton Delgado (-): saltó al campo de juego en lugar de Paredes y realizó una labor defensiva en los pocos instantes que estuvo.

ver también Con la vuelta al gol de Merentiel y Cavani, Boca encadenó ante Banfield otra victoria en el Torneo Clausura