El gol de Miguel Merentiel en Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura

Y un día, Miguel Merentiel volvió al gol tras aquella noche en la que batió a Manuel Neuer. Tras dos meses de sequía, el uruguayo apareció sobre el inicio del primer tiempo para convertir el primer tanto del partido entre Boca y Banfield, por la sexta del Torneo Clausura.

El arco se le venía negando desde hace varios partidos a la Bestia. Incluso, en el comienzo del encuentro ante el Taladro padeció nuevamente de la mala racha al fallar un mano a mano. Pero cuando el reloj marcó los 55 minutos, el maleficio puso punto final.

Leandro Paredes le entregó un excelente pase al espacio a Braian Aguirre, que ganó la disputa dentro del área y envió un rasante pase al medio que Merentiel controló, se sacó de encima a un jugado arquero Sanguinetti y, con el arco en soledad, la empujó para salir a festejar con toda La Bombonera.

Con este tanto, Merentiel convirtió su noveno tanto en el año. El último había sido en la derrota 2-1 ante Bayern Múnich, por el Mundial de Clubes, cuando anotó el empate transitorio con una excelente definición ante Neuer. Ocho partidos debieron pasar para que vuelva a festejar.