Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

El gol de Miguel Merentiel en Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura

El uruguayo conectó un pase al medio de Aguirre y convirtió el primer tanto del partido en La Bombonera.

Por Bruno Carbajo

Merentiel volvió al gol ante Banfield.
© GettyMerentiel volvió al gol ante Banfield.

Y un día, Miguel Merentiel volvió al gol tras aquella noche en la que batió a Manuel Neuer. Tras dos meses de sequía, el uruguayo apareció sobre el inicio del primer tiempo para convertir el primer tanto del partido entre Boca y Banfield, por la sexta del Torneo Clausura.

El arco se le venía negando desde hace varios partidos a la Bestia. Incluso, en el comienzo del encuentro ante el Taladro padeció nuevamente de la mala racha al fallar un mano a mano. Pero cuando el reloj marcó los 55 minutos, el maleficio puso punto final.

Leandro Paredes le entregó un excelente pase al espacio a Braian Aguirre, que ganó la disputa dentro del área y envió un rasante pase al medio que Merentiel controló, se sacó de encima a un jugado arquero Sanguinetti y, con el arco en soledad, la empujó para salir a festejar con toda La Bombonera.

Tweet placeholder

Con este tanto, Merentiel convirtió su noveno tanto en el año. El último había sido en la derrota 2-1 ante Bayern Múnich, por el Mundial de Clubes, cuando anotó el empate transitorio con una excelente definición ante Neuer. Ocho partidos debieron pasar para que vuelva a festejar.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

jpasman
toti pasman

"River pasó a lo Boca y los hinchas se dieron cuenta que los penales tienen un lindo gusto"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Argentinos Juniors recuperó su mejor versión y goleó a Racing en La Paternal
Fútbol Argentino

Argentinos Juniors recuperó su mejor versión y goleó a Racing en La Paternal

Boca encadenó ante Banfield otra victoria en el Torneo Clausura
Boca Juniors

Boca encadenó ante Banfield otra victoria en el Torneo Clausura

Con dos figuras en duda, Gallardo planea una formación de River con varios cambios vs. Lanús
River Plate

Con dos figuras en duda, Gallardo planea una formación de River con varios cambios vs. Lanús

Así está la tabla anual rumbo a la Libertadores 2026 tras la victoria de Boca
Fútbol Argentino

Así está la tabla anual rumbo a la Libertadores 2026 tras la victoria de Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo