Torneo Apertura

Boca 0-0 Deportivo Riestra por el Torneo Apertura 2026: goles, videos e incidencias

Por la primera fecha, el Xeneize recibe al Malevo en La Bombonera, con el objetivo de empezar el 2026 de buena manera.

Por Nahuel De Hoz

Exequiel Zeballos e Ignacio Arce, protagonistas en Boca y Riestra.
Este domingo por la tarde, Boca recibe a Deportivo Riestrapor la primera jornada del Torneo Apertura 2026. El partido que se disputa en La Bombonera cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino. El encuentro en cuestión es transmitido por la pantalla de TNT Sports y también cuenta con el minuto a minuto en BOLAVIP.

Primero Arce y después palo de Blanco: se salvó Riestra

Tweet placeholder

La chance de Belmonte y la atajada de Arce

Tweet placeholder

Lautaro Blanco habló en la previa de Boca – Riestra

Tweet placeholder
La formación de Boca

Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Lucas Janson, Exequiel Zeballos.

El equipo de Deportivo Riestra

Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Cristian Paz, Miguel Barbieri; Nicolás Sansotre; Nicolás Watson, Yonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; José Ingratti, Nicolás Benegas.

