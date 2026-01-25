Boca 0-0 Deportivo Riestra por el Torneo Apertura 2026: goles, videos e incidencias

Este domingo por la tarde, Boca recibe a Deportivo Riestrapor la primera jornada del Torneo Apertura 2026. El partido que se disputa en La Bombonera cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino. El encuentro en cuestión es transmitido por la pantalla de TNT Sports y también cuenta con el minuto a minuto en BOLAVIP.
Primero Arce y después palo de Blanco: se salvó Riestra
La chance de Belmonte y la atajada de Arce
Lautaro Blanco habló en la previa de Boca – Riestra
La formación de Boca
Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Lucas Janson, Exequiel Zeballos.
El equipo de Deportivo Riestra
Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Cristian Paz, Miguel Barbieri; Nicolás Sansotre; Nicolás Watson, Yonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; José Ingratti, Nicolás Benegas.
