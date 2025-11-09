Los puntajes de Boca tras el Superclásico: jugador x jugador tras el triunfo vs. River

Agustín Marchesín (6): a pesar de haber generado algunas dudas en jugadas en las que debía salir con anticipación, el arquero de Boca no tuvo complicaciones en el partido ante River. Los dos remates más peligrosos fueron desde lejos, y los controló sin problemas.

Juan Barinaga (5): tras unos primeros minutos en la parte inicial en la que se lo notó atolondrado y apresurado, el lateral terminó acomodándose en el encuentro y completó un buen Superclásico.

Lautaro Di Lollo (6): un gran partido para la zaga en general. Di Lollo estuvo más que firme en defensa, pero se vio eclipsado por Ayrton Costa, que tuvo un encuentro consagratorio. El central del semillero xeneize tuvo una enorme jornada, pero vio la amarilla y no jugará el compromiso ante Tigre de la próxima fecha.

Ayrton Costa (8): top 3 de la jornada. Impasable en defensa, marcando a Maximiliano Salas de manera perfecta y evitando que el delantero de River genere peligro. De yapa, fue el factor sorpresa para comandar ataques con sus subidas desde la zona defensiva, y dio la asistencia a Zeballos en el primer gol con un despeje desde el fondo.

Lautaro Blanco (6): un mal primer tiempo, errático y sin grandes ideas para el ataque y defensa, que fue compensado en el complemento sin cometer errores y siendo importante para su equipo.

Carlos Palacios (5): el peor en cancha en el bando xeneize. Si bien no levanta el rendimiento y viene siendo el punto más bajo de Boca en cada partido, su encuentro ante River fue de los mejores que disputó en las últimas semanas.

Milton Delgado (7): el tándem con Paredes, más aceitado que nunca. Milton se ocupó del trabajo sucio y fue una máquina de recuperar pelotas, para que Leandro pueda lucirse con sus pases precisos. Partidazo del pibe.

Boca le ganó a River en el Superclásico y clasificó a la Copa Libertadores 2026

Leandro Paredes (8): el mejor de Boca, después de Zeballos. Líder en mitad de cancha, teniendo el campo de juego entero en su cabeza los 85 minutos que disputó. En su primer Superclásico desde que regresó, y el tercero en su carrera, el volante campeón del mundo impuso sus condiciones y dominó la mitad de cancha. Figura total del partido.

Exequiel Zeballos (10): el partido consagratorio que el Chango necesitaba en su carrera. Venía en levantada, siendo clave ante Barracas Central y Estudiantes, y había anotado un gol en la derrota con Belgrano. Ante River estuvo imposible para los rivales, volviendo loca a la defensa y siendo determinante en el resultado, con su gol y la asistencia a Merentiel. Partido perfecto.

Milton Giménez (6): no tuvo su mejor tarde. Errático, poco preciso hacia el arco de River, pero realizó un enorme desgaste físico y mental para que Boca sea punzante en ataque.

Miguel Merentiel (7): otro gol a River. La Bestia llegó a su 49° gol con la camiseta de Boca y fue clave para darle la comodidad al Xeneize en el partido ante su eterno rival al anotar su tanto en el inicio del complemento.

INGRESARON

Ander Herrera (6): no erró un pase desde su ingreso. Como en cada partido que le tocó entrar, el español aportó su calidad al juego con pases precisos, juego limpio y entendimiento total de lo que sucede en la cancha. Cumplió su sueño de jugar un Superclásico.

Tomás Belmonte (-): insuficientes minutos en cancha para ser calificado.

Malcom Braida (-): insuficientes minutos en cancha para ser calificado.

Kevin Zenón (-): insuficientes minutos en cancha para ser calificado.