Mientras Boca y River esperan por clasificar a los cuartos de final del Torneo Clausura, se confirmó un nuevo Superclásico

Mientras ahora todos los focos apuntan a los octavos de final del Torneo Clausura 2025 que empiezan este fin de semana y podrían ser el primer paso para un eventual enfrentamiento entre Boca y River en semifinales como una posible revancha de lo sucedido hace apenas un puñado de días en La Bombonera, se acaba de confirmar un nuevo Superclásico del fútbol argentino.

En la categoría Reserva, el pasado miércoles el Xeneize igualó 0-0 pero se impuso por penales ante Instituto de Córdoba por los cuartos de final del Torneo Proyección y avanzó de ronda. Este viernes por la noche, ya que el jueves se suspendió por cuestiones climáticas, el Millonario venció 2-1 a Huracán y también sacó boleto a la próxima instancia, donde habrá clásico.

Lo cierto es que Boca y River se enfrentarán en Reserva. En las semifinales y por un lugar en el partido definitorio, las terceras divisiones plagadas de jugadores talentosos de los dos equipos más importantes de Argentina se miden entre sí para definir al primer finalista del Torneo Proyección 2025, que cuenta con exactamente el mismo formato que en la Primera División.

Boca y River se enfrentarán en las semifinales de la Reserva.

Apenas un puñado de días de que Boca haya ganado por 2-0 el Superclásico en La Bombonera, ahora será el turno de los juveniles para sacarse chispas y mostrarle a sus entrenadores que están listos para dar el salto definitivo a lo profesional. Además, al tratarse de un duelo de eliminación, la temperatura tomará aún mayor vuelo y la promesa de partidazo está sobre la mesa.

En ambos planteles participan futbolistas con arduo rodaje en Primera División. A modo de ejemplo, en River juegan Juan Cruz Meza y Agustín Ruberto, que regresó de su lesión hace poco y acaba de marcar los dos goles ante Huracán para clasificar a la semifinal. En el Xeneize también están Dylan Gorosito, de gran Mundial Sub 20, y Leandro Brey que sumó rodaje frente a Instituto.

En definitiva, solamente resta la confirmación formal de parte de la Asociación del Fútbol Argentino para dar a conocer la fecha oficial en la que las Reservas de Boca y River se crucen por las semifinales del Torneo Proyección. Lo que sí se sabe con exactitud es que solo uno de ellos dirá presente en la final, mientras que el perdedor será eliminado ante su clásico rival de toda la vida.

