Imposible en octavos de final: en qué instancia puede haber Superclásico entre Boca y River por el Torneo Clausura 2025

Este domingo, Boca completó su participación en la fase regular del Torneo Clausura 2025, donde venció a Tigre por 2-0 y aseguró su clasificación a los octavos de final como líder absoluto de la zona A. Horas antes, River empató 0-0 ante Vélez y terminó de sellar el boleto a los duelos de eliminación directa, donde sueña con consagrarse para disputar la Copa Libertadores 2026.

Vale aclarar que lo único que podría modificar este panorama es que Gimnasia y Esgrima de La Plata gane por 10 goles de diferencia. De más está decir que dicho resultado frente a Platense este lunes por la tarde-noche es, cuanto menos, utópico. Así las cosas, el Xeneize quedó 1° y el Millonario 6°, por lo que ya sabe con exactitud en qué instancia podría haber un nuevo Superclásico.

Lo cierto es que Boca y River pueden enfrentarse en las semifinales del Torneo Clausura 2025. Debido a sus respectivas posiciones en cada una de las zonas, quedaron del mismo lado del cuadro pero uno en la parte superior y otro en la inferior. Sin embargo, si ambos avanzan las dos primeras fases de los mata-mata, deberán medirse entre sí por un lugar en la final del campeonato.

Leandro Paredes y Sebastián Driussi durante el último Boca ante River. (Getty Images)

Un dato importante es que dicho cotejo sería en La Bombonera. Esto se debe a que el Xeneize clasificó como puntero en su zona, por lo que todos los partidos que dispute durante las rondas decisivas lo hará en condición de local, con la única excepción de que la final se llevará a cabo en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por decisión de la AFA.

De esta manera, el equipo que comanda tácticamente Claudio Úbeda y los hombres dirigidos por Marcelo Gallardo, pueden volver a enfrentarse dentro de apenas un puñado de días. Esta vez no por una fecha común y corriente del campeonato doméstico, sino que por un nuevo duelo directo que significa una clasificación para el ganador y una eliminación para el perdedor.

Cabe recordar que en el último Superclásico correspondiente a la 15° jornada del Torneo Clausura 2025, Boca se impuso por 2-0 ante un River desdibujado que en ningún momento pudo hacer pie. De hecho, el Xeneize fue muy poco contundente en el segundo tiempo y pudo haber estirado la diferencia frente a un Millonario que debió haber perdido por más goles de diferencia.

Exequiel Zeballos, Ander Herrera, Lautaro Blanco, Edinson Cavani y Kevin Zenón, durante los festejos de Boca tras vencer a River. (Getty Images)

