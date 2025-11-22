Ganador del Balón de Oro en 2004, parte de la alineación ideal de la UEFA el mismo año y también del XI Ideal FIFPro en 2005, Andriy Shevchenko fue reconocido como uno de los mejores delanteros del mundo a lo largo de toda la década de 2000, liderando además a la Selección de Ucrania al único Mundial de su historia, en Alemania 2006, donde marcó dos goles que ayudaron al equipo a alcanzar los cuartos de final.

Sus mejores años los vivió con la camiseta del Milan, club al que llegó en mayo de 1999 tras brillar con el Dinamo de Kiev y a cambio de 26 millones de euros. Con el Rossonero conquistó Coppa Italia, Serie A y Supercopa de Italia en el plano nacional; así como la Champions League y la Supercopa de Europa a nivel internacional, en 2003.

Aquel título en el torneo por excelencia de la UEFA le permitió, además, disputar la Copa Intercontinental en Japón ante Boca y empezar a entender la pasión con la que se vive el fútbol argentino. También representó un golpe, porque pese a ser amplio favorito al título terminó cayendo ante El Xeneize en los penales, tras igualar 1-1 en el tiempo de juego reglamentario.

Se retiró a mediados de 2012, otra vez defendiendo la camiseta del Dinamo Kiev y tras la eliminación de la Selección de Ucrania en la fase de grupos de la Eurocopa. Hizo una breve experiencia como entrenador, que también lo vinculó al seleccionado de su país y lo llevó además al Genoa italiano. A casi cuatro años de su última experiencia como DT, el ucraniano reconoció que una cuenta pendiente que tiene con el fútbol es la de disfrutar de un Superclásico entre Boca y River.

“Nunca he estado en Argentina. Pero he oído hablar del clásico y Boca vs. River va a ser mi próxima meta importante en mi carrera poder verlo”, dijo Shevchenko durante su participación en el Olé Summit 2025. Luego, describió algunas de las características que lo llevan a considerar al Superclásico un partido que no puede permitirse no disfrutar: “Calidad, intensidad y la pasión que los jugadores transmiten en la cancha”.

El compañero de Shevchenko en Milan que coqueteó con Boca

Compañero de conquistas de Andriy Shevchenko en Milan, también de la decepción por la final de Copa Intercontinental de 2003, fue el actual entrenador de la Selección de Italia Gennaro Gattuso, quien guiado por la misma admiración a la pasión del fútbol argentino que destacó el ucraniano estuvo cerca de jugar en Boca.

“En el 2012 estuve cerca de ir a Boca pero la mujer manda en casa y no me dejó ir. Mis chicos eran muy pequeños y no era la situación familiar para ir. Yo hacía fuerza para ir. Ahí hay que ir con huevos. Ir en ese momento no era el mejor. Yo quería ir al cien por cien y preferí no ir”, reconoció a inicios de año.

