Los millones que perdió Boca tras el empate frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores

Por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores, en el Estadio Alberto J. Armando, Boca empató frente a Cruzeiro y complicó seriamente su clasificación hacia los octavos de final, ya que ahora dependerá de que Universidad Católica no derrote a Barcelona SC, este jueves 21 de mayo. Ahora, quedará un último partido por disputar, ante los chilenos, también en La Bombonera.

Para esta nueva edición, desde Conmebol dieron a conocer un serio aumento en los premios económicos, que benefician a los clubes. Y en este caso, el Xeneize no pudo obtener la suma de 340.000 dólares que se otorga por el triunfo, dinero al que tampoco accedieron los brasileños. Eso sí, los de azul y oro solo ganaron 1.000.000 de dólares por ser el local.

Hasta el momento, por los cinco partidos que afrontó el club de La Ribera en la vigente edición de la Copa Libertadores, la suma acumulada es de un total de 2.680.000 dólares. Cabe destacar que en su debut ante Universidad Católica ganó 340.000 de la moneda estadounidense, mientras que por derrotar a Barcelona SC, el pasado 14 de abril, adquirió 1.340.000 de la misma moneda. La caída en Belo Horizonte ante Cruzeiro no le permitió ganar dinero, en abril pasado, lo mismo que ocurrió con el juego disputado en Guayaquil ante el Torero, a principio de mes.

El próximo jueves 28 de mayo, a las 21:30, los dirigidos por Claudio Úbeda tendrán que recibir a Universidad Católica. En el caso de conseguir la victoria, allí el premio que obtendrá será de 340.000 de dólares, debido al mérito deportivo que consiste en el partido ganado, además de que se llevará 1.000.000 extra por jugar en La Bombonera.

Los premios económicos que otorga Conmebol en la Copa Libertadores.

El camino hacia un botín millonario

Si Boca logra sellar su clasificación a los octavos de final, recibirá un cheque adicional de 1.25 millones de dólares. En caso de que siga avanzando en la Copa, las cifras se vuelven aún más potentes: 1.700.000 USD en cuartos de final y 2.300.000 USD por alcanzar las semifinales.

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El gran premio final también sufrió un incremento para esta temporada. El equipo que logre alzar el trofeo se llevará 25.000.000 de dólares (un millón más que en 2025), mientras que el subcampeón se consolará con 7.000.000 USD. De esta manera, el campeón podrían superar la barrera de los 40 millones de dólares, una cifra récord que también transforma a la Gloria Eterna en un motor económico.

Los montos que reparte la Copa Libertadores por fase

Fase 1: USD 400.000

Fase 2: USD 500.000

Fase 3: USD 600.000

Fase de grupos: USD 3.000.000

Mérito deportivo: USD 340.000

Octavos de final: USD 1.250.000

Cuartos de final: USD 1.700.000

Semifinales: USD 2.300.000

Subcampeón: USD 7.000.000

Campeón: USD 25.000.000

DATOS CLAVES

Boca empató con Cruzeiro y complicó seriamente su clasificación a los octavos de final.

y complicó seriamente su clasificación a los octavos de final. 2.680.000 dólares es el dinero total acumulado por el club tras cinco partidos disputados.

es el dinero total acumulado por el club tras cinco partidos disputados. El jueves 28 de mayo será el próximo partido ante Universidad Católica en La Bombonera.