Mariano Closs apuntó contra el rendimiento de Marcelo Weigandt en Boca y afirmó que no le pasan la pelota: “No le tienen confianza”

En F12 el periodista de ESPN habló sobre el nivel del futbolista en la eliminación del Xeneize ante Huracán.

En la emisión del pasado lunes de F12, programa de ESPN, el periodista Mariano Closs se refirió sobre la derrota de Boca frente a Huracán por 3 a 2 en La Bombonera, que derivó en la eliminación del equipo comandado por Claudio Úbeda en los octavos de final del Torneo Apertura.

Allí habló sobre el rendimiento de Marcelo Weigandt, el lateral derecho que fue titular ante el Globo de Parque Patricios, y que por su bajo rendimiento fue reemplazado en el entretiempo para que ingrese en su lugar Malcom Braida, quien no suele jugar en esa posición.

“Cuando los jugadores de Boca tienen la pelota no se la pasan a Weigandt, no sé si es por sus características o por qué. Cuando sale Paredes con la pelota siempre juegan por la izquierda”, inició sobre su visión sobre la forma de juego del Xeneize para evitar que participe el lateral.

Además, afirmó que con el ingreso de Braida esta situación cambió: “Cuando vi el segundo tiempo dije ‘pucha’, no vi mal ese día. Algo estaba pasando, no le tienen confianza para que lleve la pelota y avance”, y cerró con una fuerte frase: “Tienen que buscar otro tipo de jugador”.

💣🔥“Cuando llevan la pelota, no se la dan” – Mariano Closs aseguró que los jugadores de Boca discriminan a Marcelo Weigandt y no se la pasan pic.twitter.com/snw7vxV5mx — PaseClave (@paseclave__) May 11, 2026

Weigandt fue criticado por los hinchas de Boca

A pesar de que solamente jugó 45 de los 120 minutos de la eliminación del Xeneize ante Huracán, los hinchas de Boca apuntaron contra el rendimiento del lateral derecho. Además, esto se suma a las críticas en partidos anteriores, en los que tampoco estuvo a la altura de lo que esperan los fanáticos.

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