Palermo aconsejó a Úbeda para que Boca pueda ganar su partido ante Cruzeiro y no sufrir en la Libertadores: “Tenés que olvidarte”

El ídolo instó a dejar atrás las decepciones recientes y nutrirse del aliento de los hinchas en la que será una auténtica final para El Xeneize.

Con secuelas del golpe que dejó la eliminación en octavos de final del Torneo Apertura en La Bombonera a manos de Huracán, Boca afrontará el próximo martes un partido determinante para sus aspiraciones de clasificar a esa misma instancia en Copa Libertadores, recibiendo otra vez ante su gente a Cruzeiro, desde las 21.30.

Después de la derrota ante Barcelona en Guayaquil, segunda consecutiva en el certamen continental, el Xeneize quedó tercero en el grupo D con 6 puntos, uno menos que los líderes ante los que tiene partidos pendientes como local. Por eso será clave sumar tres puntos en la primera de esas dos finales, ante el conjunto brasileño.

Quien se refirió al presente de Boca y a la obligación de retomar el rumbo victorioso fue Martín Palermo, ídolo del club y entrenador que se encuentra sin equipo desde que dejó Fortaleza. En ese sentido, se permitió dar un consejo a Claudio Úbeda sobre la mejor manera de plantear un partido en que la localía puede ser impulso, pero también presión.

“Tenés que olvidarte de lo que pasó y pensar en la Copa. Hay que ganar para poder seguir y va a ser duro. Cruzeiro es un equipo difícil, pero ahí es donde tenés que hacer valer la localía”, expresó el máximo goleador histórico del club en diálogo con ESPN.

Martín Palermo se mantiene pendiente de Boca y deseoso de algún día ser el entrenador.

Su cercanía con el fútbol argentino

Martín Palermo estuvo muy cerca de convertirse en entrenador de San Lorenzo, al punto que al momento de celebrarse los sorteos de Copa Libertadores y Sudamericana en Paraguay se reunió con parte de la dirigencia del club. Por esa razón, él mismo se dijo sorprendido cuando El Ciclón avanzó por Gustavo Álvarez, quien finalmente fue el elegido.

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¿Por qué es clave un triunfo de Boca ante Cruzeiro?

Si Boca suma tres puntos ante Cruzeiro el próximo martes en La Bombonera, le bastará con el empate en la última jornada de la fase de grupos, sin importar los demás resultados, para asegurar la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Si empata, en cambio, estará obligado a ganarle a Universidad Católica.

La derrota, por otra parte, dejaría un escenario mucho más complicado ya que podría significar su eliminación inmediata del certamen en el caso que Universidad Católica gane su partido ante Barcelona de Guayaquil. Si así no lo hicieran los chilenos, seguiría obligado a ganarles en la última jornada.

Data clave

Boca Juniors enfrenta a Cruzeiro el martes a las 21:30 en La Bombonera .

enfrenta a el martes a las en . El Xeneize ocupa el tercer puesto del Grupo D con 6 puntos acumulados.

del con acumulados. Martín Palermo analizó el presente del club tras su reciente salida de Fortaleza.