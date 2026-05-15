Boca hoy: la situación de Cavani, el consejo de Palermo a Úbeda y el expediente que abrió CONMEBOL previo al duelo ante Cruzeiro

Las noticias que los hinchas del Xeneize no pueden dejar de leer este viernes 15 de mayo.

Necesitado de pasar la página de la eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura y de recomponer su situación actual en el Grupo D de la Copa Libertadores, Boca continúa preparando el duelo clave ante Cruzeiro que tendrá lugar el próximo martes en La Bombonera desde las 21.30.

Claudió Úbeda tendrá que hacer cambios obligados para dicho encuentro, pero también está pensando variantes tácticas en la alineación titular. A su vez, Edinson Cavani ofreció su ayuda, aunque no es seguro que vaya a ser parte de la convocatoria, y CONMEBOL abrió un expediente al equipo brasileño.

El ofrecimiento de Cavani y su situación de cara al duelo ante Cruzeiro

Edinson Cavani ha formado parte de distintos trabajos con el grupo y se ofreció para que Claudio Úbeda pueda tenerlo en cuenta para el partido ante Cruzeiro ante la imposibilidad de jugar para Adam Bareiro, lesionado ante Huracán. El uruguayo no juega desde el 20 de febrero y todavía no pudo hacer su debut en la Copa Libertadores de este año.

Según pudo saber BOLAVIP, el jugador viene de bajar las cargas en la práctica del jueves, pero esto no tiene que ver con un retroceso en su condición física ni con ninguna nueva dolencia, sino que ya estaba estipulado dentro de su plan de entrenamiento.

Cavani pide pista para hacer su debut en la Libertadores 2026.

El cuerpo técnico considera que será clave ver cómo se desempeña en el entrenamiento de este viernes, pero principalmente observarlo en la práctica de fútbol que tendrá lugar este sábado antes de determinar si incluirlo o no en la lista de convocados.

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Consejo de Palermo a Úbeda

Sabiendo que Boca se juega buena parte de la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores el próximo martes, Martín Palermo se permitió dar un consejo a Claudio Úbeda de cara al duelo ante Cruzeiro que se disputará en La Bombonera.

“Tenés que olvidarte de lo que pasó y pensar en la Copa. Hay que ganar para poder seguir y va a ser duro. Cruzeiro es un equipo difícil, pero ahí es donde tenés que hacer valer la localía”, expresó el máximo goleador histórico del club en diálogo con ESPN.

CONMEBOL abrió un expediente a Cruzeiro

A días del duelo ante Boca, CONMEBOL abrió un expediente disciplinario a Cruzeiro por hechos acontecidos en el enfrentamiento entre ambos clubes en Brasil. En concreto, tuvo que ver con el gesto de un hincha mostrando a la parcialidad Xeneize dinero brasileño.

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CONMEBOL se amparó en el artículo 15.2 del Código de Disciplina, que indica que todo aquel que “insulte o ataque la dignidad humana por motivos de color de piel, raza, sexo u orientación sexual, etnia, idioma, credo u origen, discapacidad, posición o ideología política, poder adquisitivo, lugar de nacimiento o cualquier otra condición o razón” tendrá un castigo.

Boca sigue trabajando con la mira puesta en Cruzeiro.

La multa por tales infracciones no es deportiva sino económica, por lo que es muy probable que el club brasileño deba pagar al ente rector del fútbol sudamericano una suma de 100 mil dólares que le serían descontados de sus premios en el certamen.

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¿Por qué es clave un triunfo de Boca ante Cruzeiro?

Si Boca suma tres puntos ante Cruzeiro el próximo martes en La Bombonera, le bastará con el empate en la última jornada de la fase de grupos, sin importar los demás resultados, para asegurar la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Si empata, en cambio, estará obligado a ganarle a Universidad Católica.

La derrota, por otra parte, dejaría un escenario mucho más complicado ya que podría significar su eliminación inmediata del certamen en el caso que Universidad Católica gane su partido ante Barcelona de Guayaquil. Si así no lo hicieran los chilenos, seguiría obligado a ganarles en la última jornada.

Data clave

Boca Juniors enfrenta a Cruzeiro el martes a las 21:30 por la Copa Libertadores .

enfrenta a el martes a las por la . Edinson Cavani busca regresar a la convocatoria tras estar inactivo desde el 20 de febrero .

busca regresar a la convocatoria tras estar inactivo desde el . CONMEBOL abrió un expediente a Cruzeiro con una posible multa de 100 mil dólares.