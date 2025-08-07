Mientras Boca pagó 10 millones de dólares por el fichaje de Alan Velasco, esto pagará Fluminense para quedarse con Luciano Acosta

Cuando Boca acudió a la MLS en busca de un futbolista que pudiera aportar un salto de calidad a las funciones creativas de mitad de cancha en adelante, se inclinó por la juventud de Alan Velasco, quien estaba afianzado desde 2022 en el FC Dallas, y desembolsó 10 millones de dólares para permitirse llevarlo de regreso al fútbol argentino.

En la misma liga, más de una vez se había rumoreado la posibilidad de un regreso de Luciano Acosta, quien hizo su debut profesional con El Xeneize en febrero de 2014, con 19 años y la presión sobre los hombros de ser otro de los tantos prospectos de sucesor de Juan Román Riquelme, ahora presidente del club.

Acosta, que en la MLS ya había sido destacado como Jugador del Año en 2023, integrado en tres ocasiones la alineación ideal de una temporada y elegido como Jugador del Mes al menos una vez en cuatro años diferentes, no solo nunca regresó al Xeneize sino que fue el futbolista elegido por Dallas para reemplazar a Velasco.

Meses después, tras aportar siete goles y una asistencia en 23 partidos de la liga estadounidense, dio lugar a su regreso a Sudamérica pero para vincularse al Fluminense, campeón de la Copa Libertadores en 2023, ganándole precisamente la final a Boca, y actualmente clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará a América de Cali.

Alan Velasco es uno de los futbolistas más resistidos por los hinchas de Boca.

¿Cuánto pagó Fluminense por Luciano Acosta?

Luciano Acosta llegará en los próximos días a Brasil para sumarse al plantel de Fluminense, que cerró su fichaje por el pago de 3 millones de dólares más otros 500 mil en concepto de bonus por objetivos. Una cifra considerablemente inferior a la que desembolsó Boca por Alan Velasco, futbolista que todavía no ha colmar las expectativas depositadas en su fichaje y que por el contrario se volvió uno de los más resistidos por los hinchas.

El paso de Luciano Acosta por Boca

Contando su debut ante Newell’s, el 8 de febrero de 2014 por el Torneo Final, Luciano Acosta disputó un total de 28 partidos oficiales con la camiseta de Boca, en los que aportó 2 goles y 3 asistencias. Al club había llegado con 14 años para sumarse a las divisiones inferiores y se marchó en 2015, cedido a Estudiantes.

Aunque el Xeneize conservó su ficha por algunos años más, porque también fue cedido al DC United en 2016, convenciendo luego al club de que valía la pena su fichaje para retenerlo hasta 2019.