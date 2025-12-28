Jugó en la Selección de Inglaterra, Liverpool lo pagó 41 millones y puede ir a prisión tras ser detenido en un aeropuerto

En 2011, Andy Carroll era el nombre del momento en Inglaterra. A base de goles y una cabellera imposible de confundir, llegó a la Selección y enamoró a Liverpool, que no dudó en desembolsar la cifra récord de 41 millones de euros para convertirlo en el heredero de Fernando Torres. Hoy, a los 36 años y lejos de las luces de la Premier League, el delantero enfrenta un partido mucho más complejo: podría terminar tras las rejas.

Según informaron medios británicos como The Sun y la BBC, el delantero deberá presentarse este martes 30 de diciembre ante el Juzgado de Paz de Chelmsford. La acusación es grave: incumplir una orden de alejamiento, delito que en Reino Unido puede acarrear penas que van desde una multa económica hasta cinco años de prisión efectiva, dependiendo de la gravedad de los hechos.

La situación estalló el pasado 27 de abril, cuando Carroll fue detenido por la policía en el aeropuerto de Reino Unido tras regresar de un viaje de Francia, donde había jugado con el Girondins de Burdeos, equipo de la cuarta división. Un portavoz de la Policía de Essex confirmó la situación: “Andrew Carroll, de 36 años y residente en Epping, ha sido acusado de incumplir una orden de no acoso“.

Andy Carroll durante su etapa en Liverpool (Getty Images).

Si bien los reportes locales marcan que por motivos legales se impide revelar los detalles específicos del incidente (que habría ocurrido en marzo), testigos citados por The Sun aseguran que “se armó un gran revuelo porque había muchos otros pasajeros en el lugar donde fue arrestado“.

Del estrellato a la sexta división

Pese a la gravedad de la situación, a su vez se trata de un capítulo más de la irregular carrera, y estilo de vida, que supo llevar Carroll. Surgido del Newcastle, tocó el cielo con las manos al llegar a Anfield, pero las lesiones constantes provocaron que nunca pueda justificar la fortuna que pagaron por él.

Tras vestir las camisetas del West Ham, Reading y West Brom, con constantes altibajos de rendimiento, su trayectoria se fue apagando hasta recalar en el Burdeos, en una categoría semiprofesional de Francia. Luego de un año, finalmente, regresó a Inglaterra para jugar en el Dagenham & Redbridge, un equipo de la National League South (sexta división).

Andy Carroll se enfrenta a la chance de continuar sus días en prisión (Getty Images).

Su vida fuera de las canchas también dio de qué hablar. En 2022, protagonizó un escándalo en Dubai durante su despedida de soltero, cuando fue fotografiado en una cama con dos mujeres días antes de su boda, aunque las involucradas aseguraron que “no pasó nada sexual”. Ahora, el hombre que supo vestir representar a su nación en nueve ocasiones escuchará si su futuro sigue ligado al fútbol o si deberá cambiar los botines por una celda.

Datos clave