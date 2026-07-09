Partidos de mañana en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 10 de julio

La agenda de encuentros de una nueva jornada de la Copa del Mundo, en la cual continúan desarrollándose los cuartos de final.

El Mundial 2026 que se desarrolla de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá no detiene su marcha ni por un segundo. En medio de ese panorama, ya comenzaron a disputarse los cuartos de final del certamen futbolístico más importante del planeta. Lo hicieron con la victoria de Francia en su partido de este jueves ante Marruecos.

Pero lo cierto es que en la Copa del Mundo no hay descanso. Como consecuencia de ello, este viernes 10 de julio habrá otro boleto en juego rumbo a las anheladas semifinales. El mismo se dirimirá en el compromiso que pondrá frente a frente a los seleccionados de España y Bélgica. Otro cotejo que absolutamente nadie querrá perderse.

Por un lado, los ibéricos, integrantes del pelotón principal de candidatos al título en este Mundial, vienen de dejar en el camino a los combinados de Austria y Portugal en las etapas de eliminación directa. Por el otro, Bélgica remontó una serie para el infarto contra Senegal y posteriormente redujo a la mínima expresión a Estados Unidos.

PARTIDOS DEL VIERNES 10 DE JULIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Cuartos de final

(Horarios y televisación de la República Argentina)

España vs. Bélgica

SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos

16:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro, Telefé y Claro.

El resto del cronograma de los cuartos de final del Mundial

Noruega vs. Inglaterra

11/7 (18:00) – Hard Rock Stadium (Miami), Estados Unidos

Argentina vs. Suiza

11/7 (22:00) – Arrowhead Stadium (Kansas City), Estados Unidos

El cuadro del Mundial 2026