Barcelona se endeuda por más de 200 millones de euros para sacar a Julián Alvarez de Atlético de Madrid

El combinado catalán acelera por el delantero de la Selección Argentina, que ya dejó claro que quiere vestir la camiseta blaugrana.

Julián Alvarez está enfocado en el Mundial 2026 con la Selección Argentina, mientras que del otro lado del Océano Atlántico se está definiendo su futuro. Barcelona busca romper el mercado de pases con su incorporación para la campaña 2026-27.

Según reveló el delantero en plena cita mundialista, es su sueño vestir la camiseta del club catalán. Estas declaraciones generaron rispideces en España, pero Atlético de Madrid está dispuesto ahora a negociar con Barcelona, quien ya lanzó una oferta de 100 millones de euros, rebotada.

El medio español Cope adelantó ahora que el club catalán pidió un crédito de 210 millones de euros para poder afrontar esta negociación, además de otras dos incorporaciones: Karim Adeyemi y Joao Cancelo.

Sin embargo, el posible fichaje de Julián Alvarez sería el que se llevaría la mayor parte de este monto. Es que Atlético de Madrid espera alrededor de 150 millones de euros limpios y al contado para desprenderse de una de sus máximas figuras en el plantel.

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Los números de Julián Alvarez en Atlético de Madrid

En sus dos temporadas con la camiseta del Colchonero, Julián disputó un total de 106 compromisos en los que aportó 49 goles y 18 asistencias. Desafortunadamente, no logró sumar títulos en lo que va de este pasaje por el club madrileño.

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