Al quedar definidos los cuartos de final, Europa no pone a Argentina entre sus candidatos para ganar el Mundial

La prensa internacional hizo su análisis y señaló tres selecciones antes que a la vigente campeona del mundo.

Este miércoles es el primer día sin partidos tras 27 jornadas consecutivas de fútbol en el Mundial 2026. Es el día de descanso antes de iniciar la recta final de la competencia, con las ocho selecciones que siguen con vida y llegaron a cuartos de final. La Selección Argentina está entre esas ocho, y es la defensora del título, pero la prensa internacional no cree que pueda repetir lo hecho en Qatar.

O al menos así lo entiende The Athletic, que efectuó una encuesta entre sus renombrados periodistas. Una decena de expertos europeos, principalmente ingleses, que valoraron diferentes aspectos de las ocho selecciones aún con vida en la Copa del Mundo y llegaron a la conclusión de que la verdadera candidata es Francia, con España y hasta Marruecos por delante de Argentina.

Más de la mitad de los periodistas de The Athletic se decantaron por Francia

“Son los máximos candidatos”, aseguró Laurie Withwell. “Tienen la respuesta a cualquier pregunta y son creativos. España, con su defensa, será un desafío. Pero creo que Francia tiene lo necesario”, completó. Laura Williamson agregó: “No he visto nada que me haya hecho cambiar de opinión”.

Greg O’Keeffe justificó su elección de Francia como candidato diciendo: “No hay nada que nos haya mostrado lo contrario. Puede que a España todavía le quede una marcha más por poner, pero Francia también”, y Stuart James respaldó eso: “Viendo el España-Portugal en cancha, no podía dejar de pensar en que Francia y su ofensiva está en otro nivel. Y demostraron contra Paraguay que pueden jugar un partido sucio también”.

Francia, ofensivamente, ha sido una tormenta perfecta en este Mundial. (Getty)

Carl Anka elaboró un poco más su respuesta: “la falta de forma física de Lamine Yamal y Nico Williams dejó a España con un ataque muy blando; Argentina juega mucho por el medio y le costará contra Bradley Barcolá y Ousmane Dembélé; los centrales de Inglaterra son tan poco convincentes que hasta creo que Haaland puede dar la nota y eliminarlos”, expresó. “Para frenar a Francia se necesitará algo notable, y no creo que vaya a suceder”.

Publicidad

Thom Harris advirtió: “Creo que España es su principal amenaza”. No obstante, también fue por Francia: “Han superado esos partidos contra equipos que se cerraron en bloque bajo con Mbappé, Olise y Dembélé, y si bien Marruecos y luego España les pueden causar problemas, no puedes ir contra Mbappé en este torneo”.

España y Marruecos, también en contienda

Jack Pitt-Brooke ya fue un tanto más cauto: “Su partido más difícil será en Dallas, contra España, en la semifinal. Es casi imposible de predecir, me preocupa su mediocampo. El ganador de ese partido ganará el Mundial”.

A partir de Rodri, España puede frenar a Francia y ganarlo todo. (Getty)

Publicidad

Phil Hay entiende también que España puede ser la encargada de doblegar a Francia y quedarse con la gloria: “Si pueden explotar el lado derecho, de Koundé, y si Rodri puede anular a Michael Olise, moviendo la pelota y no dejando que Francia juegue muy libremente, son capaces de hacerlo.”

Simon Hughes lo secunda: “Me decanto para España por lo bien que están defensivamente. Llegaron a cuartos sin conceder goles y contra Bélgica creo que también lo harán”.

¿Marruecos antes que Argentina?… Cada uno con la suya. (Getty)

Publicidad

El más osado fue Sam Lee, quien entiende que Marruecos es capaz de dejar a Francia fuera de la Copa del Mundo en cuartos de final. “No estoy 100% seguro de ello, pero creo que hay un mundo donde les ganan en penales. Tendrán que frustrarlos, como lo hizo Paraguay, pero creo que en su mejor día, son capaces. Tienen un buen récord en los penales. No sé por qué, pero tengo esa sensación de que Marruecos tiene mejores chances de eliminar a Francia que España o Argentina”.

¿Y Argentina?

Francia, España, Marruecos. Tres selecciones que van por el mismo lado del cuadro, que se eliminarán entre ellas y que sólo una alcanzará el partido en Nueva Jersey -a menos que Bélgica haga lo impensado-, y ninguno fue por Argentina.

Argentina fue ignorada por los europeos. Pueden llevarse un disgusto. (Getty)

Publicidad

La Selección Argentina mostró buen juego asociado, fluidez y soltura en sus primeros tres partidos. Eso se ausentó en sus últimas dos presentaciones, pero allí aparecieron la garra, el coraje y el corazón del campeón. Cómo no la ven como candidata es difícil de entender, y si bien el camino no es sencillo, bien pueden terminando por llevarse otra sorpresa en diez días.

El cuadro del Mundial 2026