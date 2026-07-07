La Selección de España hizo pesar su condición de candidato para ganar la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 este lunes 6 de julio, al vencer por 1 a 0 a la Portugal de Cristiano Ronaldo (gol de Mikel Merino) en el Estadio AT&T de la ciudad de Dallas, en uno de los encuentros correspondientes a los Octavos de Final.

Es que en definitiva era el resultado que necesitaba en un torneo en el que todavía no había brillado, a pesar de habérsele dado los resultados. Empató con Cabo Verde en el debut, luego goleó a Arabia Saudita y cerró su participación en la fase de grupos con un 1 a 0 sobre Uruguay que dejó sabor a poco. Después en 16vos superó a Austria casi sin despeinarse y ahora, lo dicho, se impuso ante los lusos.

Con lo cual, está yendo de menos a más. De ahí la ilusión que vuelve a florecer en España, que vale recordar, es la actual campeona de la Eurocopa y la finalista de las últimas dos ediciones de la Liga de las Naciones de la UEFA (En 2023 venció a Croacia y en 2025, casualmente, cayó con Portugal, por lo que el cruce de este lunes en Dallas fue una especie de revancha).

Al respecto, el diario Marca se lanzó con una publicación en redes sociales que generó todo tipo de comentarios, provocando discusiones entre los más optimistas y los supersticiosos. Es que el periódico posteó una imagen en la que se ve el escudo de la Selección de España con una estrella bordada (en alusión al título de Sudáfrica 2010) y otra empezando a cocer, anticipando lo que consideran que sucederá el próximo 19 de julio.

España y Bélgica se enfrentarán en los Cuartos de Final del Mundial 2026

La Selección de España se medirá a Bélgica en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Luego de vencer a Portugal, esperó el resultado del combinado belga, que venció categóricamente 4 a 1 a los Estados Unidos de Mauricio Pochettino en Seattle. El partido se llevará a cabo este viernes 10 de julio en Los Angeles.

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Por otro lado, cabe destacar que el vencedor de España vs. Bélgica disputará la Semifinal del campeonato con el ganador de Francia – Marruecos (jueves 9 de julio en Boston). Mientras que del otro lado del cuadro, Noruega e Inglaterra dirimirán uno de los cupos para la Semifinal, en tanto que Argentina con Egipto y Suiza con Colombia aún deben jugar sus partidos por los Octavos de Final este martes 7 de julio.

En síntesis